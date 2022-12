escuchar

Una vez más, Gran Hermano (Telefe) se ubicó entre los temas más comentados en las redes sociales luego de que, dentro de la casa, sucediera algo que gran parte de la audiencia esperaba hacía mucho tiempo.

Sobre todo los seguidores que suelen hablar de “Nachiago”, quienes festejaron el beso que finalmente se dieron hoy Thiago Medina y Nacho Castañares Puente en la pileta y frente a otros participantes.

Gran Hermano: el beso de Thiago y Nacho que revolucionó las redes sociales

Desde que se conocieron, poco más de un mes atrás, Thiago y Nacho desarrollaron una de las amistades más fuertes dentro de la casa. Sin embargo, existe una parte de los seguidores del reality que aseguran que hay algo más detrás de ese vínculo.

Esta teoría se vio alimentada por los intercambios de ambos hermanitos quienes se buscan constantemente, compartieron cama en más de una ocasión, se propinan “indirectas” y hasta suelen insinuar que van a besarse.

Con el paso del tiempo, “Nachiago” -nombre que los fans le asignaron a la supuesta pareja- comenzó a cobrar fuerza en las redes, a pesar que desde la producción jamás emitieron ningún compilado que retratara el supuesto romance.

Mientras acusan a Telefe de excluir la historia a propósito, los usuarios decidieron tomar cartas en el asunto y los videos que retratan el particular vínculo de los jóvenes invadieron TikTok, Instagram y Twitter.

Los fans bautizaron "Nachiago" a la relación entre Nacho y Thiago captura de video

Días atrás, las versiones que indican que se siente atraído por el veinteañero se vieron alimentadas por una inesperada declaración de Thiago. Cuando María Laura le preguntó si estaba enamorado de Daniela -con quien tuvo relaciones sexuales-, replicó: “Enamorado es una palabra muy grande. Yo en realidad estoy enamorado de Nacho”.

Ese momento generó un revuelo entre los seguidores de “Nachiago” y en las últimas horas se dio un fenómeno similar cuando en Twitter comenzó a circular una foto que capturaba el momento exacto en el que se daban un beso.

El beso entre Nacho y Thiago de Gran Hermano que revolucionó las redes sociales captura de video

Según pudo verse en el video que contextualizó dicha postal, una parte de los hermanitos decidieron sacarle provecho a la pileta para combatir las altas temperaturas que asedian Buenos Aires de cara a la llegada del verano. Entre ellos estaban los dos amigos, quienes mientras los demás charlaban sentados en el borde, se dispusieron a jugar metidos en el agua.

A lo largo de la transmisión, Thiago intentó besar a su amigo en repetidas ocasiones, siempre en plan “juguetón”. Aunque Nacho lo rechazó un par de veces, terminaron dándose un beso que pasó desapercibido para los presentes, pero que fue furor en las redes.

No obstante, como suele suceder, al mismo tiempo que algunos usuarios celebraron la supuesta confirmación del romance, otros criticaron duramente las actitudes de Medina. En el debate que se desató en Twitter, algunos remarcaron que a Nacho no se lo veía cómodo y que no es la primera vez que Thiago insiste en darle besos a pesar de recibir una respuesta negativa.

El beso de Nacho y Thiago también generó un acalorado debate en las redes

Para respaldar dicha opinión, mostraron que Thiago tiene la misma actitud con otros participantes y que tuvo acercamientos similares con Maxi y con el Conejo, quienes también lo apartaron.

