Gran Hermano: Coti y el Conejo pidieron permiso para tener relaciones en una de las piezas y Alfa fue lapidario

Una vez más, el sexo se convirtió en una fuente de conflicto dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). Aunque días atrás fueron Daniela y Thiago quienes desataron acaloradas peleas tras mantener relaciones sexuales en la misma habitación en la que sus compañeros intentaban dormir, en esta oportunidad el enojo fue provocado por Coti y Alexis “el Conejo”.

El pedido de Coty

Coti y el Conejo son una de las primeras parejas del reality y, desde el momento en el que confirmaron su relación, se pusieron en campaña para encontrar el mejor lugar para mantener relaciones sexuales sin ser vistos por las cámaras. Estuvieron en el sauna, en sus respectivas camas y hasta en el sillón, siempre cubiertos por un par de mantas.

En esta oportunidad, la correntina le pidió permiso a Romina -quien se ganó el título de “madre” de la casa- para usar la habitación por un rato junto a su pareja. “No entres”, agregó la joven, entre risas, luego de recibir la aprobación de parte de la exdiputada.

Coti y el Conejo son una de las parejas de la casa de Gran Hermano (Fuente: Telefe/Captura de video)

Aunque para ella fue motivo de risa, Alfa -que también estaba en la cocina cuando Coti hizo el pedido- no se lo tomó de la misma manera. “A mi me da vergüenza”, dijo el hombre, mientras criticaba la actitud de los más jóvenes de la casa.

Romina no se lo dejó pasar y replicó: “Te molesta si lo hacen delante tuyo, te molesta si no. Dejá de joder, sos un hombre grande”. Rápidamente, Alfa explicó que no le molestaba sino que le daba vergüenza.

El enojo de Alfa por el pedido de Coti

“Bueno a ellos no les da vergüenza, así que dejalos. Preocupate por vos y dejate de rezongar por lo que hacen los demás. Sino te vas a querer ir de vuelta, te ponés mal y te ponés con esa cara de bulldog”, le contestó la hermanita. Finalmente, Alfa admitió está considerando seriamente abandonar el programa.

