El furioso descargo de Moria Casán luego de que Alfa de Gran Hermano contara que tuvo un encuentro con ella

El concursante de Gran Hermano (Telefe) Alfa (Walter Santiago), protagonizó una nueva polémica al referirse a un supuesto encuentro con Moria Casán. Sin dar tiempo a la duda, la exvedette salió al cruce con un extenso descargo y lo desmintió. “Me impresiona cada vez más mi fama”, lanzó.

Según relató Alfa, tiempo atrás la conductora lo habría invitado a tomar un café mientras cada uno estaba en sus respectivos autos: “Se abrió el vidrio y era Moria Casán. Automáticamente, bajé la ventanilla y me dijo ‘Hola, ¿cómo estás, bombón?’”.

Luego -todo según sus palabras- le comentó que él conocía a Mariano, la pareja de la diva de ese momento, y la conductora habría hecho caso omiso a esto. “Me dijo‘¿y a dónde va ahora usted, bomboncito?’. Yo tenía unos chocolates en la guantera. Le respondí ‘ahora voy a mi casa’ y le tiré un bombón de auto a auto”.

Alfa cuenta una historia que habría experimentado con Moria Casán (Fuente: Telefe / Captura de video)

Tras el cruce de chocolates, Casán le habría contestado: “‘No seas tonto. Dale, vamos, seguime’”. Acto seguido, agregó: “Puse primera y me fui a la mier.... Me fui a mi casa”.

Luego de la viralización de la anécdota hecha por el concursante más longevo de Gran Hermano (60 años), Moria negó el hecho y le envió una contundente respuesta a través de una publicación que realizó su representante, Maximiliano Cardaci.

“Me impresiona cada vez más mi fama. No califica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quieren fama, con un estereotipo de bananero, sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mono neurona. Que gane Alfa que es vintage mal”, comenzó el escrito de Casán.

En esa misma línea, agregó: “Por otra parte, no levanto gente cuando manejo, no tomo café, no digo bombón porque me parece súper cachudo y si alguien me lo dice se me baja en el acto. No tuve nunca un coche rojo porque me da a River y soy bostera”.

Respuesta de Moria Casán hacia Alfa (Fuente: Twitter/@maxi_cardaci)

“Bye, amorosos, consiguió lo que quería, que hablásemos de él, me nombrás, te colgás y yo te doy un pase hermoso para que un día te sientas importante”, concluyó acerca de los dichos de Alfa.

