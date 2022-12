Gran hermano 2022: la furia de Agustín, entre gritos e insultos, tras perder la prueba semanal

escuchar

Agustin Guardis es uno de los participantes de Gran Hermano (Telefe) que atraviesa un fuerte cambio respecto de la mirada ajena. En principio, recibió un gran apoyo del público, después de que el joven oriundo de La Plata se convirtió en blanco de maltratos en la convivencia. Sin embargo, en los últimos días, diversas actitudes y declaraciones que tuvo llevaron a la audiencia a pedir su expulsión del juego. Ahora, volvió a ser foco de repudio por su violenta reacción al perder el desafío semanal de líder.

En las redes sociales, se comenzó una fuerte campaña para pedir la eliminación de Agustín, luego de ser acusado de ejecutor de sexortsión, al contar que en el afuera tiene guardadas una serie de imágenes íntimas de mujeres, que utilizaría si alguna de ellas “se manda una con él”. Desde entonces, es foco de atención por sus actitudes.

Ahora, volvió a ser repudiado luego que se mostrara el desafío semanal del certamen. El joven no pudo cumplir con el objetivo de destreza - en el que no debía dejar caer pelotas al piso- y lejos de abandonar el juego tranquilamente, se auto atacó por no poder pasar la prueba. “La con… de tu hermana. La con… de la lora. La p… que me parió, pelota de mie…”, expresó al mismo momento que cayó al suelo, con la bola en la mano. Inmediatamente, la arrojó con furia.

Por largos minutos, Agustín se mostró enojado bajo la atenta mirada de sus compañeros, que no emitieron palabras al respecto. Luego miró la culminación del juego en silencio. Su actitud no pasó desapercibida en las redes sociales, donde se destacó como reacción violenta, que se suma a la larga lista de llamadas de atención por parte del partcipante.

