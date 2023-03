Gran Hermano: el comentario de una de las hijas de Romina Uhrig en el reencuentro que descolocó a todos

escuchar

El lunes por la noche, el gran deseo de Romina Uhrig se hizo realidad: se reencontró con sus tres hijas. Mía, Nina y Felicitas ingresaron a la casa de Gran Hermano (Telefe) para vivir un emocionante momento con quien se convirtió en una de las cuatro finalistas del reality. En medio de la felicidad de la situación, en las redes sociales no pasó desapercibido un comentario que hizo una de ellas, el cual desconcertó a todos y generó una ola de especulaciones.

Tras cinco meses de aislamiento, Romina pudo tener un encuentro con sus hijas. Abrazos, besos y charlas no faltaron en el SUM de la casa. El momento familiar tuvo gran repercusión en Twitter, donde se teorizó acerca de un particular comentario de una de las niñas, y del que aún no se sabe a ciencia cierta a que se debió.

Gran Hermano: así fue el reencuentro de Romina con sus hijas

“Ayer dormimos con vos”, le dijo Felicitas, de 3 años, a su mamá. Al escucharla, la jugadora se mostró desconcertada y le consultó que quiso decir a Marita, la niñera de las pequeñas que ingresó como acompañante, y la respuesta de la mujer fue escueta: “Debe ser porque durmió en tu cama”.

Por supuesto, esto no pasó desapercibido para la audiencia del programa que al igual que la exdiputada se preguntó de qué hablaba la niña.

Las teorías fueron diversas, mientras algunos se conformaron con lo que explicó Marita, otros dijeron que quizás el comentario fue porque además de dormir en su cama, lo hicieron con la televisión prendida y el programa de fondo.

En las redes muchos se hicieron eco del comentario de la niña (Foto: Captura Twitter/@edirardoget19)

No obstante, otros fueron más punzantes y hablaron de un “reemplazo” de Romina en la vivienda familiar y hasta de la posibilidad de que ya se hayan visto antes. Sin embargo, se trató solo de especulaciones en medio de un emotivo momento.

El comentario de la pequeña causó revuelo en las redes (Foto: Captura Twitter/@yoongimasitaa)

