Filtran un video de Alfa de Gran Hermano a los besos con Cata y una panelista de 19 años

escuchar

La final de Gran Hermano (Telefe) cada vez está más cerca y, tras la eliminación de Camila Lattanzio este domingo, solo quedan cuatro finalistas para ganar el reality y su premio de 15 millones de pesos. Mientras la tensión está latente dentro de la casa más famosa del país, los exconcursantes que permanecen fuera de ella también aprovechan el tiempo. El viernes pasado, Walter “Alfa” Santiago convocó una celebración con varios de los exhermanitos y se filtraron imágenes del más veterano del juego 2023 a los besos con una exparticipante y con otra joven, con quien se sospechaba que mantenía un romance.

El encuentro entre los exparticipantes de la décima edición de Gran Hermano se produjo en Kika, un reconocido boliche ubicado en el barrio porteño de Palermo. A través de unos videos, que difundió la cuenta de @joaquincornej10 en TikTok, se observó que entre los asistentes figuraron Lucila “La Tora” Villar, Mora Jabornisky y María Lauta “Cata” Álvarez. Junto a esta última, un usuario captó el esporádico momento en el que se dio un beso con Alfa, en medio de la fiesta.

Walter Santiago y Cata protagonizaron un beso Twitter: @fedeebongiorno

Pero esto no fue todo. Según los videos que compartió Joaquín Cornejo en TikTok, el concursante más veterano y también más polémico de la casa se mantuvo muy cercano a una joven durante la noche del viernes. Así, se confirmaría un rumor que circuló en el mundo de los realities desde hace días: Alfa y Delfina Wagner mantendrían un romance. Ambos fueron vistos en varias ocasiones juntos, pero ninguno de los dos confirmó ni desmintió la existencia de una relación sentimental.

Quién es Delfina Wagner

Delfina Wagner se define en sus redes sociales como “comunicadora” y “liberal de mente crítica”. La joven, de 19 años, es panelista actualmente en La tarde de Crónica y apareció recientemente en LAM (América), ante los rumores de una posible relación con Alfa, donde protagonizó un tenso cruce con Estefanía Berardi. “Nos conocemos hace muy poquito. Es una persona muy atractiva, caballero y respetuoso”, definió al exconcursante de la casa más famosa del país.

Wagner acumuló más de 60 mil seguidores en Twitter y alrededor de 75 mil en Instagram, redes sociales en las que suele compartir sus opiniones prácticamente sin filtro. Así, desencadenó en las últimas horas una campaña para expulsar a Romina Uhrig de Gran Hermano, apuntó contra el movimiento feminista o insultó a la panelista de LAM.

El picante cruce entre Delfina Wagner y Estefi Berardi en LAM

“Me escribió como si fuéramos amigas: ‘Hola, Delfina, ¿vos estás saliendo con tal?’. Me lo preguntó en una cuenta secundaria de Instagram, porque en la principal la tengo bloqueada”, contó la influencer en el plató junto a Ángel de Brito, en referencia a la intervención de Berardi sobre una presunta relación con Walter Santiago. Una discusión que culminó con un contundente palito de Wagner a la comunicadora, cuando expuso que salió con el exlíder de Tan Biónica, Chano Charpentier: “Por lo menos estaba soltero”.

Además, la joven contó cómo conoció al exconcursante del reality: “Le respondí a una publicación, le dije que trabajaba en redes y que me gustaría ayudarlo. Me invitó a almorzar en un bar que frecuenta en Martínez”, contó. Y agregó: “Lo veo parecido a mí. Me gusta que no tiene filtro y dice lo que piensa. No quiere decir que piense igual que él en todo, pero en la mayoría de las cosas, me siento identificada con su postura”.

LA NACION