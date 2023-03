La declaración de Daniela de Gran Hermano sobre Thiago que sorprendió a todos: “Nunca estuvimos juntos”

escuchar

Daniela Celis rompió el silencio y se refirió sin filtro al vínculo que mantiene actualmente con Thiago Medina. Ambos exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) tomaron la decisión de continuar con sus respectivas vidas de manera diferente a lo que se vio en el reality.

Mediante las redes sociales, la oriunda de Moreno compartió un video en el que aseguró que nunca existió una relación formal entre ambos.

Daniela Celis rompió el silencio y se sinceró sobre su vínculo con Thiago (Fuente: @elejercitodelam)

Los fans de Gran Hermano y en especial quienes aún siguen a Celis y a Medina, quedaron atónitos luego de oír el testimonio de la exjugadora en donde se refirió al lazo que la unió a Medina durante su paso por el reality. Sin tapujos, se sinceró y dejó en claro que no existe un romance como el que se enseñó frente a la pantalla chica.

En su cuenta oficial de Instagram Celis dijo: “Bueno, no estoy acostumbrada a hablar así o a dar explicaciones de algo. Es súper raro para mí, pero quiero bajar un poco las aguas. Hubo una situación que se fue un poco de las aguas”. Tras introducir a sus seguidores indicó: “Es sobre el tema Thiago”.

Y agregó: “No hubo separación. Con Thiago nunca hubo una confirmación de algo. Nunca estuvimos formales, por lo que no hay separación absoluta. Quédense tranquilos por ese lado. Y a lo sumo de que hayan entendido que él no sea para mí, no significa que tengamos un vínculo o que nos llevemos bien o que podamos ser buenos compañeros”.

“Queremos demostrar que, a pesar de no ser compañeros, estamos el uno para el otro. Podemos tener una linda relación, pero son cosas diferentes. Quédense tranquilos que con Thiago está todo más que bien… A disfrutar de la vida. Más amor y menos odio”, concluyó Daniela.

La respuesta de Thiago al mensaje de Daniela. Una foto de ambos con emojis de corazones (Fuente: Instagram/@th4go_km)

No obstante, minutos más tarde, desde su propia cuenta oficial de la misma plataforma mencionada anteriormente, Medina respondió al mensaje que transmitió Celis para sus seguidores. Con una fotografía de ambos con emojis de corazones en las Historias, acompañó el discurso acerca de que aún mantienen una amistad.

¿Daniela Celis irá por L-Gante?

Durante la última semana de febrero surgió el rumor de un presunto encuentro entre Daniela Celis y L-Gante. La joven de Moreno subió a su cuenta de TikTok un video en el que ella baila con mucho entusiasmo una canción del compositor. Pero la cosa no quedó allí, ya que el propio cantante reaccionó al baile de la hermanita y le dejó un picante mensaje.

“Me quiero actualizar con los nuevos temas, por Dios”, escribió Daniela en el comentario de su video, en el que baila al ritmo de la canción “Avisale a tu amiga, la rompo”, de L-Gante. Con una amplia sonrisa, la exparticipante de Gran Hermano se mueve mientras sigue la letra del tema, que alude, en el lenguaje de la cumbia 420, a un posible encuentro amoroso entre el músico y otra mujer.

Daniela Celis, de Gran Hermano, bailó un tema de L-Gante y el cantante reaccionó

Tras aquella publicación, el cantante compartió en sus historias de Instagram el video de Daniela y su baile y escribió apenas dos palabras: “Si pinta”. Este mensaje que dejó el artista de General Rodríguez fue interpretado por sus seguidores, y los de Daniela, como un guiño para un posible acercamiento del hombre de la cumbia 420 a la ex Gran Hermano.

