Gran Hermano, en vivo: quién se va de la casa, ¿Furia o Martín Ku?

20:22 | La hermana de Furia emitió un comunicado contra la novia de Martín Ku

Georgina, más conocida como Coy, realizó una publicación en las redes sociales para defenderse de los dichos de María del Rosario, la novia de Martín Ku. Según indicó la hermana de Furia, la pareja del jugador habría estado divulgando que ella acusaba a los compañeros de juego de Furia de ser los causantes de la enfermedad que padece. Ante eso, decidió emitir con un extenso mensaje.

“Eso nunca existió y jamás se me ocurrió acusar a nadie de eso, pero sí de dejarla sin comida”, argumentó.

Comunicado de Coy a la novia del chino #LAM pic.twitter.com/4HtWR9AqHp — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 18, 2024

19.56 | Quiénes siguen en la casa de Gran Hermano

Los participantes que siguen hasta esta noche en el reality son: Martín Ku, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Juliana “Furia” Scaglione, Bautista Mascia y Darío Martínez Conti.

Por otro lado, los ya eliminados de la casa son: Carla Destéfano (abandono), Hernán “El Negro” Ontivero, Axel Klekaylo, Williams López, Florencia Cabrera, Denisse González, Alan Simone, Sabrina Cortez (dos veces) Lucía Maidana, Lisandro Navarro, Isabel Denegri (expulsión), Denisse González (dos veces), Rosina Beltrán, Damian Cesarmorsa, Joel Ojeda, Catalina Gorostidi, Paloma Méndez, Coty Romero, Federico “Manzana” Farías, Mauro Dalessio, Zoe Bogach, Florencia Regidor y Virginia Demo.

19.33 | Así se prepara Furia para la gala de eliminación

Horas antes de una noche decisiva, de cara a la gran final del reality, Furia, la participante más polémica de esta edición, se prepara para enfrentarse en un mano a mano con Martín Ku, uno de los favoritos de la competencia.

Juliana meditando a las 19:08 pic.twitter.com/JWIDT0feS9 — Diego Poggi (@Poggi) June 18, 2024

19.12 | Gran Hermano, hoy: cómo votar por Furia o Martín Ku

El voto que emite el público es negativo e indica a quién debería irse en la casa. Para participar se deben seguir los siguientes pasos:

Enviar un mensaje de texto al número 9009 con la referencia “GH” y esperar la respuesta automática que arroja el sistema.

y esperar la respuesta automática que arroja el sistema. Una vez recibido el mensaje, indicar el nombre del participante que se busca que continúe en el reality . Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos.

. Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. Para completar la votación es necesario realizar un paso adicional. El sistema emite la siguiente leyenda: “Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano , respondé este mensaje con la palabra ‘SI´”.

, respondé este mensaje con la palabra ‘SI´”. Una vez enviada la palabra, el voto queda registrado.

Otra alternativa de votación es ingresando al sitio oficial donde figuran los nominados y se puede votar de manera directa, a través de un SMS o con la opción de Mercado Pago. La tercera modalidad para votar es escaneando el código QR que aparece en pantalla y que derivará al proceso de votación.

En cualquiera de las opciones, la persona que vota participa de un sorteo de $5.000.000, cuyo ganador se conocerá al final de la competencia.

19.00 | ¿Quién se va: Furia o Martín Ku?

La Gala de Eliminación del domingo quedó en suspenso y se pospuso para este martes 18 de junio, donde a través del voto telefónico el público deberá decidir si Furia -la gran jugadora de esta edición- o Martín Ku -quien emergió como su gran rival- abandonan la casa de Gran Hermano.

18.45 | Polémica por Furia y un comentario repudiable

Tras seis meses de juego, la casa de Gran Hermano (Telefe) no logra terminar con la violencia y los comentarios despectivos por parte de la jugadora favorita, Juliana “Furia” Scaglione. En esta línea, en la gala de eliminación en la noche de lunes, el conductor del famoso reality, Santiago del Moro, hizo mención a algunos dichos fuera de lugar que tuvo Furia. El comentario estaba relacionado con Marisol, la novia de Martín Ku, quien ingresó por algunos días a la casa más famosa para acompañar a su pareja, pero no logró tener un buen vínculo con Furia. “Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme, pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podía ni ver”, aseguró Furia. Y continuó: “A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa, pero conmigo no. ¿Yo qué tengo? ¿HIV? ¿Tengo olor a mierd*? ¿Qué tengo?”. En esta línea, se entiende que Furia quiso mencionar el HIV como algo despreciable. Fue por ello que el conductor del programa salió en su defensa: “Si tuvieran siete meses una cámara las 24 horas del día, ¿no dirían algún tipo de cosa que para el afuera pueda ser cancelable?”.

LA NACION