Gran Hermano: Santiago Del Moro defendió a Furia y fue abucheado

Tras seis meses de juego, la casa de Gran Hermano (Telefe) no logra terminar con la violencia y los comentarios despectivos por parte de la jugadora favorita, Juliana “Furia” Scaglione. En esta línea, en la gala de eliminación en la noche de lunes, el conductor del famoso reality, Santiago del Moro, hizo mención a algunos dichos fuera de lugar que tuvo Furia.

Del Moro defendió a Furia, que había hecho un comentario fuera de lugar sobre el HIV

Resulta que, a modo de burla, Juliana se expresó sobre el HIV. Los fanáticos del programa advirtieron esto y no se lo dejaron pasar. De esta manera, Santiago del Moro tuvo que explicar, en vivo, qué era lo que había sucedido. Sin embargo, muchos creen que intentó justificar a la jugadora, posición que no se tomó con otros participantes.

Martín Ku vs. Furia, por Marisol

El comentario estaba relacionado con Marisol, la novia de Martín Ku, quien ingresó por algunos días a la casa más famosa para acompañar a su pareja, pero no logró tener un buen vínculo con Furia. “Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme, pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podía ni ver”, aseguró Furia. Y continuó: “A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa, pero conmigo no. ¿Yo qué tengo? ¿HIV? ¿Tengo olor a mierd*? ¿Qué tengo?”. En esta línea, se entiende que Furia quiso mencionar el HIV como algo despreciable. Fue por ello que el conductor del programa salió en su defensa.

Del Moro defendió a Furia por sus dichos en Gran Hermano y lo abuchearon

“Si tuvieran siete meses una cámara las 24 horas del día, ¿no dirían algún tipo de cosa que para el afuera pueda ser cancelable?”, mencionó, a modo de justificación, el conductor en la gala del lunes. Por su parte, los seguidores del reality presentes en el piso no se lo dejaron pasar y lo abuchearon.

Rápidamente, Catalina Gorostidi, la exjugadora de esta edición, tomó la palabra e hizo lo que las redes sociales creyeron más acertado: repudiar los comentarios de la doble de riesgo. No obstante, del Moro intentó silenciarla, pero los usuarios la apoyaron. Finalmente, ella decidió abandonar el estudio de televisión tras la pelea con el conductor.

