Gran Hermano: entre lágrimas y abrazos, Alfa y Ariel se amigaron y protagonizaron un emotivo momento

escuchar

Tras varias semanas de discusiones y una conflictiva relación que parecía no tener vuelta atrás dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), finalmente Walter “Alfa” Santiago y Ariel Ansaldo se reconciliaron gracias a un desafío. Tras un breve intercambio de palabras, se fundieron en un abrazo.

Desde que comenzó el programa, es habitual que los participantes realicen una serie de pedidos en el confesionario: desde accesorios para la belleza y cuidado personal, alimentos, y hasta una exclusiva pool party que incluyó un festín para todos. Con este escenario, y con la expectativa de que le cumplan sus deseos, en esta ocasión fue Alfa quien dijo que anhelaba festejar su cumpleaños número 61 de una manera especial: mirar una película con sus compañeros y compartir una paella con ellos.

Tal y como hizo en otras ocasiones, el ojo que todo lo ve accedió a la propuesta, pero le elaboró un desafío para que se gane el premio por su propia cuenta. Dicho reto consistía en simular que quería abandonar la casa. Pese a todos los obstáculos, Alfa cumplió con la tarea y se ganó el festejo.

Alfa pidió poder festejar su cumpleaños adentro de la casa (Foto: Captura de video)

Sin embargo, esta acción dejó un sentimiento de vacío en los demás participantes, quienes quedaron compungidos cuando lo vieron armar la valija.

Dichas emociones fueron expresadas en la gala del lunes 23 de enero frente a los ojos de Santiago del Moro, una vez que superó el reto. “Te digo en un momento, estoy mal y angustiado porque sentí que me iba, no estoy jorobando. Me sirvió para darme cuenta cómo los quiero uno por uno a todos, hasta a Ariel”, expresó. Rápidamente, todas las miradas se dirigieron hacia el parrillero, quien rompió en llanto y se acercó para darle un abrazo.

Alfa se mostró emocionado tras cumplir con el desafío que le propuso Gran Hermano

En ese instante, el conductor hizo hincapié en el gesto y se sorprendió al ver que ambos se demostraron afecto, tras las discrepancias que tuvieron desde que se conocieron. “Yo creo que todos nos equivocamos y siempre hay tiempo en la vida para retractarse y tratar de dar marcha atrás para reparar los errores”, reflexionó Alfa.

“A veces estar cerrado en algo es un gran error y cuando él hoy dijo ‘yo me pongo delante de la puerta y no te voy a dejar salir’ vi una faceta que quizás yo no la vi. Él se pudo haber equivocado conmigo, como yo me he equivocado con varios acá adentro. Está bueno dar marcha atrás”, agregó.

Alfa y Ariel no mantienen una buena relación (Foto: Captura de video) (Fuente: Telefe/Captura de video)

En ese sentido, continuó: “Yo siento que la discusión que tuvimos fue en 1980. Quedó muy al principio y de mi parte cero drama. Yo sueño con él en la final. Es un competidor que me encanta que esté en la casa”.

Tras el impensado intercambio, los dos se fundieron en un abrazo, dejaron sus diferencias atrás y descargaron todas sus emociones.

LA NACION