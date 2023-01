Gran Hermano: Alfa volvió a cruzar a Ariel de manera violenta y la producción tomó una tajante decisión

escuchar

El vínculo entre Walter “Alfa” Santiago y Ariel Ansaldo es uno de los que más problemáticas genera dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). A pesar de la insistencia del parrillero de construir una relación más pacífica con el oriundo de Tigre, hace horas un enfrentamiento en la cocina puso en alerta a la producción y los llevó a tomar una rápida determinación: cortaron la transmisión en vivo.

En la mañana del sábado, al momento que Alfa preparaba el desayuno, apareció detrás suyo Ariel. Fue en ese instante de soledad entre ambos que el oriundo de Tigre comenzó: “Che, mientras me afeitaba escuché tu discurso a las cámaras. Te comento que acá no hay ninguna agresión. Acá no hubo ningún tipo de agresión, te comento”. Con bronca, detalló cuál era su perspectiva y remarcó que el parrillero estaba equivocado con la conversación previa ante el ojo de Gran Hermano.

Alfa volvió a cruzar a Ariel de manera violenta y tuvieron que cortar la transmisión: “Te empezaste

“Yo a vos te trato de una manera… yo acá te recibí con la mejor. Cuando te empezaste a hacer el vivo conmigo no me gustó. Cuando me acusaste…”, prosiguió Alfa y de pronto la transmisión de Gran Hermano se cortó con la intención de resguardar ese fragmento para El Debate (Telefe). En tanto, mientras Walter Santiago le recriminó nuevamente a Ariel la peculiar manera de querer influir en el público, el parrillero evitó responder de manera agresiva.

Cabe recordar que desde el ingreso de Ariel a la casa más famosa del país su relación con Alfa discrepó en una multiplicidad de sentidos. Walter Santiago le dejó en claro en reiteradas oportunidades que no deseaba entablar un vínculo con él y mucho menos una charla. Es por ello que la indiferencia entre ambos es constante. No obstante, quienes no tardaron en reaccionar al violento enfrentamiento fueron los usuarios de las redes sociales, que comentaron: “Alfa es así y así lo bancamos afuera”; “Ya cansa Alfa”; “Que tipo insoportable, que lo deje en paz” y “Muy bien, alguien le tiene que poner los puntos a ese asqueroso. Comportate como una persona de 45 años”.

LA NACION