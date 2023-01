Gran Hermano 2022: Julieta pidió un particular regalo de cumpleaños y en las redes descubrieron un detalle que la deja mal parada

escuchar

En la casa de Gran Hermano (Telefe), los participantes deben atravesar importantes momentos en aislamiento y con el acompañamiento solamente de sus compañeros. Y para Julieta este es un punto a favor, ya que quiere festejar su cumpleaños rodeada de invitados, algo que no pudo realizar en otras ocasiones ya que cumple el 9 de enero, y frecuentemente sus amigos vacacionan en esa época, según sus propias palabras ante la voz de la casa. Es por esto que no quiere dejar pasar esta oportunidad para que la fecha tenga una especial celebración pero para ello deberá cumplir un particular desafío.

“Yo amo mi cumple y me encanta festejarlo, pero nunca hay gente porque están todos de vacaciones. Es muy frustrante. Siempre tuve la ilusión de hacer una pool party, pero nunca tuve ni invitados ni pileta. Y esta es la primera vez donde vivo en una casa con pileta, e invitados no me van a faltar porque van a estar obligados a venir”, expresó Julieta en el confesionario, justificando su pedido de una gran fiesta en la que no podía faltar espuma, tobogán de agua y diversión.

El desafío que deberá hacer Julieta

Pero consciente de que por su pedido debía dar algo a cambio al juego, la influencer se mostró dispuesta a realizar la solicitud que le hicieron Gran Hermano, quien le dijo que pensaría la propuesta. Más tarde, fue llamada al confesionario y se le comunicó que podría tener su fiesta soñada pero debía cumplir un desafío. “Yo sé que bailás muy bien, que das clases y que te gusta enseñar pasitos. El desafío que te propongo es lograr que Walter y Ariel realicen juntos una coreo marcada por vos. Tenés tiempo hasta el domingo al mediodía”, le informó la autoridad del juego en lo que describió como una “misión secreta”, ya que solo se la podía contar a un aliado pero no a los protagonistas (cabe destacar que tiene una muy mala relación).

Con gran felicidad, la participante aceptó el desafío y anticipó que bailarían una coreografía que creó con sus compañeros recientemente. Ahora, deberá ejecutarlo para obtener su fiesta y todo indicaría que la podría realizar ya que sus compañeros le anticiparon que la ayudarían, aunque -como pactó con GH- ella no contó qué deberían hacer. Por su parte, Alfa ya mostró su respaldo, sin saber que es el protagonista del momento.

En medio de la felicidad que atraviesa la participante, en Twitter se generó una gran polémica porque en su pedido habría mentido. Los usuarios de la red hallaron una serie de imágenes de Julieta del festejo de su cumpleaños número 20 y justamente lo celebró con una pool party, un evento que mencionó que siempre quiso tener y no pudo.

