Gran Hermano: Furia reveló los resultados de sus análisis tras su diagnóstico

Escuchar

A finales del mes de abril, un cimbronazo sacudió la casa de Gran Hermano (Telefe) y no fue justamente por las estrategias de juego: Juliana “Furia” Scaglione fue diagnosticada con leucemia tipo 1. Con autorización médica, la participante continúa en juego, pero debe tener constantes monitoreos; recientemente, obtuvo esperanzadoras noticias que no dudó en compartir con sus compañeros y la audiencia.

Una serie de síntomas llevó a Furia a consultar a los médicos de Gran Hermano, quienes determinaron realizarle estudios de rutinas. Los resultados no fueron los esperados y la jugadora debió abandonar el aislamiento para someterse a diversos estudios en el exterior. Finalmente, fue ella misma quien informó que fue diagnosticada con leucemia. A un mes de este preocupante momento, volvió a revelar información sobre su salud y llevó tranquilidad a todos, al detectarse una mejora.

Furia fue diagnosticada con leucemia (Captura video)

“Gente, me volví a hacer el chequeo y me dio excelente. Mi hermana, que es la que más me preocupa, que esté tranquila, que igualmente seguro le habrán informado. Puedo seguir en carrera de juego y el linfocito está ahí, amiga, no se fue”, fueron las palabras de la preparadora física ante sus compañeros de juego. La noticia generó un ambiente de festejo en la casa, que derivó en aplausos y abrazos.

Una vez que el silencio volvió a la escena, la jugadora lanzó con cierta acidez: “Lo siento por la gente que me quiera ver morir ¡No! ¡Todavía no te toca, amigo!”. Por su parte, Santiago del Moro aseguró que al tratarse de cuestiones personales de salud, la información al respecto solo se difundirá si así lo hace la protagonista, como sucedió en esta ocasión. Por ahora, no deberá someterse a tratamiento alguno, pero el control a través de análisis debe sostenerse en el tiempo.

LA NACION