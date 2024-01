escuchar

Joel Ojeda se convirtió en uno de los participantes favoritos para los espectadores de la última edición de Gran Hermano (Telefe). En la sexta gala de eliminación, que se celebró este domingo 21 de enero, el azafato fue el primero en ser liberado de la placa. Pero, tras la noticia anunciada por Santiago del Moro, el participante protagonizó un fuerte cruce con Lisandro “Licha” Navarro y lo mandó al frente.

Florencia Cabrera, Joel Ojeda, Agostina Spinelli y Emmanuel Vich eran los nominados para la sexta gala de eliminación del reality conducido por Santiago del Moro. Este domingo 21 de enero, la diseñadora de moda fue la elegida para abandonar la casa más famosa del país, con el 56,8% de los votos del público.

Este domingo, se celebró la sexta gala de eliminación de Gran Hermano

El primero en dejar la placa de nominados fue Joel, con el 1,9% de los votos. Tras conocer que estaba salvado de la expulsión esta semana, el azafato apuntó contra uno de sus compañeros, Licha, porque no le gustó una de sus actitudes. “Me hubiera gustado que me digas otra cosa cuando me elegiste. Por lo menos, ninguna explicación. Me dijiste que me pusiste en la placa para sacarla a ella [a Agostina]”, comenzó.

Y siguió: “Está grabado y se sabe. La verdad, me pareció muy caradura, pero bueno. Por lo menos, no seas falso”. En tanto, Lisandro se defendió: “No te tendría que haber dado ninguna explicación. Sos la persona con la que menos tengo relación de la casa. No la mandé a ella, porque me mandó a placa la semana pasada y no quise pagar con la misma moneda”.

Pero Joel no se conformó con la explicación de su compañero y prosiguió: “Bueno, me hubieras dicho: ‘No me molesta que te vayas’. Porque, ¿sabés qué me da bronca? Que una semana antes le fuiste a decir a Rosina que por qué vino a justificarse e hiciste exactamente lo mismo”.

Y argumentó: “Me invitaste a hacer pan. Dijiste que le ibas a poner Joel a tu hijo y nada que ver”. Y Lisandro alegó: “Si yo te digo de hacer panes, eso no significa que seamos amigos”. Pero rectificó: “Te pido perdón. Tenés toda la razón”. Para terminar la discusión, Joel concluyó: “No te estoy diciendo que me moleste que me mandes a placa, sino todo lo que me dijiste después. Prefiero las cosas de frente”.

Quién es Joel Ojeda, el azafato que se volvió viral antes de entrar a Gran Hermano

El rostro de Joel Ojeda ya circulaba en las redes sociales previo a su entrada en Gran Hermano. El azafato fue el protagonista de un video que se viralizó en internet, luego de que una usuaria de TikTok compartiera el momento en el que el joven hacía su trabajo en el avión.

Joel Ojeda trabaja como azafato de vuelo Instagram: joelojeda1

“Soy una persona a la que le gustan mucho las emociones fuertes”, se describió en su presentación en el reality. Mientras que sus allegados lo llaman “Chon”, el joven participante aseguró que tiene un sexto sentido y que le resulta fácil darse cuenta de las intenciones de la gente.