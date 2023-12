escuchar

A tres semanas del inicio de Gran Hermano 2023 (Telefe), el reality no deja de sorprender a sus seguidores con cada una de las cosas que ocurren. Pese a que los últimos días reinaron los enfrentamientos, Rosina Beltrán y Joel Ojeda inundaron de amor a la casa más famosa del país.

Luego de conocerse que el azafato y la uruguaya tuvieron un romance antes del certamen, este jueves la influencer cumplió años y el joven le regaló un ramo de flores. Pero lo que no pasó desapercibido entre los hermanitos fue el apasionado beso que se dieron.

La celebración comenzó a la medianoche, cuando los participantes arrojaron a Rosina a la pileta. Acto seguido, Joel tuvo un gesto caballeroso con ella cuando se acercó con una toalla para que la joven pueda secarse. “¡Pico, pico, pico!”, gritó el resto, pero la vergüenza les ganó y siguieron cada uno por su lado.

Más tarde, Gran Hermano les envió una torta para que puedan cantarle el cumpleaños a la protagonista de este día, y Joel fue quien le dio un ramo de flores que entró la producción. “Rosi, necesito que me hagas un favor. Necesito que me ayudes a devolverle a este ramo la rosa más linda de la casa”, le dijo.

Al escucharlo, la jugadora no pudo contener su emoción y se lanzó a los brazos de su pretendiente, quien le dio un beso y los participantes no tardaron en celebrar el gesto.

El momento en el que Rosina y Joel admitieron haber tenido un romance

Un clip que salió a la luz el martes por la noche en El Debate, muestra cuando Rosina y Joel afirmaron conocerse desde antes de su ingreso en la casa de Gran Hermano. Además de que las imágenes generaron todo tipo de reacciones en el público, lo que más llamó la atención fue que no solo confirmaron un romance entre ambos, sino que protagonizaron una escena de celos en el reality.

En el fragmento se los ve a los dos dialogando solos en el patio de la casa. “Dije, ¿por qué está acá? Es la segunda vez que el destino...”, indicó Joel sin concluir su idea, pero Rosina respondió: “Pero b... habíamos quedado en un pacto”.

“A mí no me gustan exponer mis cosas privadas”, manifestó la uruguaya. El participante se tomó unos minutos para intentar decirle unas palabras y ella rápidamente entendió a qué iba: “De cuando me viste, flashamos los dos porque no podíamos creerlo. Es verdad”.

En este sentido, Joel manifestó: “Creo que fuiste muy imprudente, sabiendo lo que pasó afuera, en una semana acá te relacionaron emocionalmente con cuatro personas (...) Con Alan, con Nico, con Lu. Yo sentí que tenía que fluir, que estaba bien”.

Ante el reproche, la uruguaya le dio explicaciones. “Con Nico somos amigos, con Alan me parece atractivo y lo mismo con Lu. Que yo tenga sentimientos, tengo sentimientos por una sola persona”, indicó.

“Bueno, eso no se vio acá”, concluyó la charla. Rápidamente, el clip se viralizó en X y muchos de los seguidores del programa se sorprendieron con esta revelación.