En Gran Hermano las discusiones son de lo más habituales. Adentro de la casa los participantes arman estrategias y chocan los unos contra los otros. Pero esta vez, hubo un acalorado debate que se produjo afuera de la casa y cuyos protagonistas fueron Cristian U, considerado uno de los mejores jugadores en la historia de Gran Hermano Argentina, y Catalina Gorostidi, la última eliminada de la presente edición del popular reality.

En el ciclo La noche de los ex, ambos participantes se vieron las caras y lejos de compartir un diálogo ameno, se sacaron chispas en un áspero ida y vuelta que el conductor Roberto Funes Ugarte debió interrumpir en varias oportunidades para evitar que llegara a mayores. Todo comenzó cuando Catalina aseguró que a la casa habían entrado “muchas babosas y muchos caracoles”, en referencia a las apagadas personalidades de casi todos los jugadores del Gran Hermano actual. Pero frente a eso, Cristian U chicaneó: “Sí, pero ellos siguen adentro”.

En ese momento, Catalina aseguró que su personalidad era “más frontal” y destacó allí su juego en combinación con Juliana “Furia” Scaglione, y Cristian le retrucó: “No se cuelguen más de Furia, ella va ganar” y Gorostidi lo interrumió con vehemencia: “¡Por favor! Es terrible Cristian, ¡dejá de hacerte le que leés el juego de todo el mundo!” . Sin intención de dejarse intimidar, U le exclamó: “Yo lo gané, soy el único ganador legítimo de Gran Hermano, así que si van a criticar mi juego, ¡me tengo que ir!”. En sintonía con el elevado tono de su interlocutor, Cata entonces respondió: “Dejame hablar, y la verdad es que ni siquiera recuerdo tu juego”.

La discusión y el clima de tensión iban en aumento a medida que ambos hermanitos monopolizaban con su discusión todo el programa. Y Catalina continuó: “Cristian, yo vi los Gran Hermano, vos tuviste que irte y después volver. A mí me comentaron, y no quiero llevarme por lo que me dijeron en redes, por eso ayer me quedé hasta las cinco de la mañana viendo el programa del viernes pasado, que vos te metiste con mi profesión. No me gusta eso, dijiste que mis pacientes están súper asustados”.

Ante esas palabras, U le aseguró: “Yo no dije eso, yo me pregunté cómo se lo tomarían tus pacientes y los familiares, porque lo primero que dijiste fue “tengo miedo sobre qué pase afuera cuando termine esto, porque no me van a tomar en ningún hospital por lo que estoy haciendo”. Entonces no te dejés llevar por lo que hablan en redes sociales”. Finalmente y con muy poca paciencia, Gorostidi concluyó: “¿Vos no escuchás lo que yo digo? Yo no me dejé llevar por los tuits. A mí me preocupaba por el hecho de estar en Gran Hermano, que era mi sueño, y pensar que por ahí no puedo trabajar en un hospital porque me pueden llegar a juzgar, pero yo sé lo que soy como médica”. Cuando la discusión parecía que iba a terminar en gritos, Funes Ugarte le puso punto final al asunto, y procedió a invitar al resto del panel a que también compartiera sus puntos de vista.

El mal momento de Carla

Esta misma semana, Carla egresó de la casa de Gran Hermano por elección propia. La mujer, mamá de cuatro niños, no soportaba la lejanía con sus hijos, uno de ellos de tan sólo dos años. Pero un nuevo hecho sacudió radicalmente su vida. Todo sucedió mientras permanecía en aislamiento y, al enterarse, decidió contarlo en el living de A la Barbarossa, donde se quebró en vivo. Resulta que la ex hermanita sufrió una entradera en su casa, hecho que ocurrió cuando aún participaba del programa y que recién conoció tras su salida.

Pía Shaw, panelista del ciclo, reveló que habló con Carla y que le contó que, durante su ausencia, entraron a su casa, le robaron algunas pertenencias e, incluso, su camioneta. La ex Gran Hermano, presente en el programa, contó lo sucedido en primera persona. “La verdad es que me enteré ayer que entraron a casa cuando no había nadie. Rompieron todo, tajearon los sillones, me rompieron el colchón, desarmaron todos los placards buscando dinero, porque revolvieron todo. Cuando se fueron, agarraron las llaves y me robaron la camioneta”, comenzó relatando la damnificada.

Luego, la mujer reveló que en la casa de Gran Hermano presentía que algo malo estaba pasando y se sentía mal por ello: “Yo tenía mucho miedo estando en la casa y me vengo a enterar que pasó esto”. “Mi familia no estaba, había ido a pasar las fiestas a la Costa. Al día siguiente que se fueron, entraron a mi casa. Volvió mi pareja con mi mamá y mis cuatro hijos. No querían hacer la denuncia, pero el seguro de la camioneta dijo que si no había denuncia, no cubrían el robo, por eso la hicieron”, cerró.

