La casa de Gran Hermano se encuentra viviendo momentos de mucha tensión. El reciente ingreso de Virginia Demo, quien se sumó a la competencia este jueves en reemplazo de Carla, revolucionó las últimas horas de la casa. Fue en este marco que Emmanuel se sinceró por primera vez sobre la relación con su marido y causó impacto con lo que contó.

La mujer es influencer y realiza monólogos sobre sexo en sus redes sociales, por lo que tiene una gran experiencia en ganarse rápidamente la confianza del otro, lo que provocó una intensa charla con alguno de los hermanitos. Los participantes del reality de Telefe terminaron abriéndose y contándole cosas sobre su vida íntima y sentimental, lo que llevó al peluquero a hacer una contundente revelación.

Emmanuel reveló que un mes antes de ingresar al reality de convivencia descubrió que su marido, con el que se encuentra casado desde hace 11 años, le había sido infiel con un compañero de trabajo.

Cabe recordar que su esposo se llama Nicolás Suar, es militar de la Fuerza Aérea y protagonizó una efusiva despedida minutos antes del ingreso del participante a la casa, imagen que quedó grabada en la memoria de cientos de fanáticos del programa.

“¿Estás súper bien con tu pareja?”, quiso saber Virginia durante una charla de la que también participaron Furia, Joel, Lucía, Agostina y Florencia. Ante eso, Emma no se guardó nada y respondió de manera negativa, sorprendiendo por completo al resto de sus compañeros.

“No, no lo quería contar. ¿Ya lo conté? Ya venía todo medio podrido. Justo descubrí cosas de un mes. De él. Me cagó con un compañero de laburo, que es militar de la Fuerza Aérea”, confesó el joven de 31 años, a corazón abierto.

“Antes de entrar lo perdoné. No me quería ir mal. Y después, cuando estuve acá adentro, empecé a recordar palabras y cosas”, sumó, ante lo que Virginia lo interrumpió y analizó: “A elaborar cosas que sucedieron y que te dijo. Y te diste cuenta que era una cagada”.

Luego de asentir frente a sus palabras, la nueva participante le dio un consejo para llevar seguir adelante dentro de la casa: “Cuando salgas verás qué onda. Ahora sentite libre y después se verá. Total, vos lo perdonaste, y si mañana te tiene que perdonar algo (...) y si no, se separarán y a la mierda. Tenés una a favor”.

La impactante confesión de Emmanuel en Gran Hermano

En ese mismo momento, Emmanuel sorprendió a todos al revelar lo que siente por otro participante de la casa. “Bueno, a mí me gusta alguien de acá adentro, pero no puedo”, confesó, a lo que todos aseguraron que se trataba de Joel Ojeda, que estaba sentado a su lado. En ese marco, Virginia fue por más y le hizo una jugada pregunta al señalado. “¿Y vos tenés novia? ¿Qué inclinación tenés?”. “Soy hetero”, respondió el aeromozo.

“¿No sos bisexual? ¿No tuviste nunca una atracción por el sexo opuesto?”, indagó la standapera. “Atracción no”, reveló Joel, aunque aclaró: “Si tuve una experiencia, pero fue eso nada más. Fue una experiencia positiva, pero no sentí atracción. Siento que uno, para saber, tiene que conocer. No me pintó, no lo siento”.

Después de eso, el cordobés aclaró que no es Joel por quien se siente atraído dentro de la casa. “Es obvio que es él, gordi”, insistieron sus compañeras, dando por finalizado el tema.