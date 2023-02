Gran Hermano: Julieta Poggio reveló con qué modelos y conductoras suelen compararla y sorprendió a sus compañeros

escuchar

Julieta Poggio es una de las participantes más queridas dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) y en diferentes circunstancias, sus compañeros se lo han hecho saber.

En el último tiempo, muchos de sus seguidores en redes sociales la compararon con varias modelos argentinas, algo que al parecer le ha sucedido en otras ocasiones en su vida, según ella misma contó en la llamada “cena de los nominados”, previa a la eliminación de Ariel Ansaldo durante la gala de este domingo.

Julieta Poggio reveló que la suelen comparar con Pampita y otra famosas modelos y conductoras

En esa cena, el propio Ariel comenzó destacando la belleza de su compañera y señaló su parecido con una de las conductoras más jóvenes de nuestra televisión. Además, Julieta no se quedó atrás y nombró con qué modelos la han comparado sus seguidores.

Mientras se llevó a cabo la cena en el salón de usos múltiples (SUM) de la casa, cada participante contó con una gigantografía de su imagen. Fue en ese instante cuando Ariel le comentó a Julieta: “Decime si nos sos Laurita (Laura) Fernández. Estás igual”. En ese instante, la actriz sonrió y asintió como algo verídico.

Ariel remarcó el parecido de Julieta con Laurita Fernández (Fuente: Captura de video/Telefe)

“Puede ser, porque ella usa el pelo igual que yo. Raya al medio y con rulos”, remarcó Poggio y Ariel agregó con énfasis: “Tenés la misma carita”.

“Siempre usa el pelo igual que yo, nada más que es mucho más rubia”, dijo la actriz y acto seguido, destacó: “A mí me dicen que soy muy parecida a (María) Mery del Cerro. Me lo dicen un montón. Antes me decían más parecida que era parecida a Pampita (Carolina Ardohain)”. Para la sorpresa de Marcos Ginocchio e Ignacio Castañares, quienes no emitieron palabra alguna, simplemente coincidieron con un gesto con su cabeza y una sonrisa. “Y… Bueno, eso”, concluyó Julieta.

Antes de cambiar de tema, Ariel elogió a Julieta y a la fotografía plasmada en la pared: “Lo que hacen las fotos. Yo no te había visto”. “¿No viste mi Instagram?”, cuestionó la actriz y su compañero lo negó: “No vi el Instagram de nadie. Ahora entiendo, es una foto recontra bien”.

La polémica revelación de Julieta que generó el repudio de los fans de Gran Hermano

Antes de la viralización de la cena en la que Julieta Poggio reveló que muchos la llegaron a comparar con Pampita o María del Cerro, otro video se hizo famoso sobre una charla ocurrida en la casa de Gran Hermano (Telefe), en la que la actriz reveló que su novio organizó una fiesta “clandestina” durante el 2020, cuando en la Argentina regía la cuarentena por la pandemia de coronavirus. La anécdota terminó con la intervención de la policía en el lugar. A partir de esta revelación, la joven fue cuestionada en las redes sociales.

Cada vez que la actriz cuenta alguna anécdota sobre su vida privada, las redes sociales estallan y es allí donde se dirime quiénes están a favor y quienes en contra de la participante.

Gran Hermano: Julieta reveló que organizó una fiesta clandestina en 2020

“Había, de verdad, 500 personas”, detalló sobre el tamaño del evento. Al tratarse de una fiesta tan grande y dadas las prohibiciones que existían en aquel entonces, autoridades de seguridad se hicieron presentes en el lugar para suspenderlo. Según el relato de Poggio, efectivos ingresaron dentro del domicilio y desalojaron a quienes estaban allí: “Entró la Policía en la casa y empezaron a sacar a todos. Yo lloraba”.

A partir de la difusión de este momento, la hermanita recibió muchas críticas en las redes. Además de los cuestionamientos de los usuarios, muchos se refirieron al timing de Julieta para contarlo, mientras estaba en placa y peleaba su lugar en la casa.

