Julieta sorprendió por sus dos candidatos para dejar la casa de Gran Hermano: “Una cuestión de juego”

Tras la eliminación de Agustín Guardis el domingo 29 de enero, la final de Gran Hermano (Telefe) se acerca y la tensión entre los concursantes dentro de la casa aumenta. Este miércoles, hubo nominación y fueron cinco los participantes que quedaron en la placa, aunque Camila Lattanzio, como líder de la semana, podrá salvar a uno en las próximas horas. Ariel Ansaldo, Julieta Poggio, Nacho Castañares, Marcos Ginnochio y Walter “Alfa” Santiago corren peligro de quedar afuera de la competencia.

Uno a uno, los participantes pasaron por el confesionario para revelar sus votos. Cerca de las 23.30 fue el turno de Julieta. “Mis primeros dos votos son para Ariel. Si bien las últimas semanas me estuve llevando mejor, es como que, si hoy en día tengo que nominar por afinidad, es él, porque si se fuera alguien del resto realmente me dolería”, sentenció la concursante. Y agregó: “Hay algo que no me permite abrirme y creo que es una cuestión de feeling, que se tiene o no se tiene. Además, en él veo algo de personaje, pienso que siempre quiere demostrar esa parte de positivismo todo el tiempo”.

Se conoció quiénes quedaron nominados este miércoles 1 de febrero Captura Telefe

Luego, reveló a quién le daría su segundo voto y admitió que le costó tomar la decisión. “Se lo voy a dar a Walter. Es la primera vez que nomino a Alfa y lo pensé mucho, porque lo quiero y la casa sin él sería distinta, pero lo voy a hacer por una cuestión de juego, así veo qué hace Camila. También porque tenemos una imagen de Alfa en placa bastante fuerte, pero en estos días ocurrieron bastantes situaciones que yo no comparto. Es muy terco”, finalizó.

