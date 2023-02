Gran Hermano: Coti hizo un potente descargo luego de su llamativo cambio de look

escuchar

Constanza “Coti” Romero revolucionó las redes sociales y a sus fans con un nuevo estilo. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) causó furor con un retoque en su imagen, luego que la pasada semana recibió una ola de críticas por aplicarse ácido hialurónico en sus labios. Además, aprovechó la ocasión para hacer una extensa reflexión y dejarle un mensaje a quienes la critican.

Coti es una de las figuras más populares de Gran Hermano. Tal es así que, semanas atrás, una seguidora suya se tatuó el nombre completo de la exjugadora. De todos modos, a pesar del cariño del público, también están quienes la han defenestrado, tanto por algunas de sus actitudes como por sus últimos retoques estéticos.

Ahora la correntina utilizó las redes sociales para enseñar el cambio de color de su pelo, que quedó más iluminado y con unos detalles en una tonalidad casi ceniza. “Muero. Unos genios”, escribió en agradecimiento a sus estilistas. En su paso por la peluquería, la “hermanita” también se realizó un peinado totalmente diferente al que utilizó en las anteriores galas de Gran Hermano y se inclinó por algunas ondas en sintonía con el resto del cabello lacio.

Coti Romero cambió su look y más tarde lanzó un profundo descargo en sus redes sociales (Fuente: Instagram/@cotyrommero)

Más tarde, publicó una serie de imágenes de su infancia y su paso por “la casa mas famosa del país”, e hizo un descargo en relación al repudio que recibió en las redes sociales. En un texto extenso se explayó sobre el tipo de persona que es, el personaje que adoptó para el reality y sus objetivos en este presente.

“Esta soy yo, Constanza Romero, una chica común y corriente, a diferencia de lo que dije en el casting; esta es la real Coti, la que lucha por cumplir sus objetivos, la que defiende sus ideales a morir, la que no se puede guardar nada porque le brota por los poros, la que llora cuando se siente frustrada”, inició la exparticipante.

Y siguió: “Así soy yo, amo la comida, no me da culpa, disfruto mucho viajar y mirar películas. No me gusta el gimnasio, (lamentablemente) prefiero los deportes competitivos. La competencia es mi combustible. Desde que tengo memoria, soy terrible. La gente siempre se acuerda de mis travesuras. Me encanta dejar huellas”.

El descargo que hizo Coty Romero luego de su cambio de look (Fuente: Instagram/@cotyrommero)

En cuanto a su paso por la casa y su presente como influencer, remarcó: “Desde chiquita siempre soñé con estar en la tele, ser conocida y que haya gente hablando de mí… Muchos de mis sueños ya se cumplieron, le debo todo a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mi gente. No sabés lo agradecida que estoy con todo el amor que he recibido”.

Finalmente, antes de cerrar su reflexión, Coti remarcó que cada acción tiene su respectiva reacción, al tiempo que plasmó un mensaje para quienes la siguen y la respetan: “Recuerden que todo lo que dan vuelve y que todo pasa por algo (y si no pasa, también es por algo). Yo sé que el hecho de estar hoy acá, no es casualidad y, por eso, voy a seguir luchando y a nunca bajar los brazos”.

LA NACION