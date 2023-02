Con una foto, Lali Espósito respondió a los rumores sobre su ingreso a la casa de Gran Hermano

escuchar

Semanas atrás y a casi un mes de que llegue la tan ansiada final de Gran Hermano (Telefe), desde LAM (América) revelaron que la producción se encuentra en el proceso de darle una increíble sorpresa a los ocho participantes que continúan firmes en la competencia.

Según explicó Ángel de Brito, tenían dos posibles celebridades que podían llegar a entrar a la casa para pasar un par de horas allí y una de ellas era Lali Espósito. Ninguno de los involucrados se había pronunciado al respecto, pero en las últimas horas la cantante pop rompió el silencio a través de su cuenta de Twitter.

Desde su regreso a la pantalla chica tras varios años del final de la que se creyó sería la última edición, Gran Hermano se convirtió, una vez más, en uno de los programas preferidos de la audiencia nacional. Semana tras semana, quienes siguen dentro del reality y las vidas de aquellos que fueron eliminados se ubican entre los temas principales de debate tanto en los programas de televisión dedicados al espectáculo como en las redes sociales.

Gran Hermano: revelaron quienes son las celebridades que podrían entrar a la casa

Aunque desde la producción del programa no buscaron introducir muchas variaciones o novedades al formato tradicional, el cual se mantiene similar al aplicado años atrás, días atrás trascendió que estarían en pleno proceso de convocar a una celebridad para sorprender a los concursantes. Lejos de ser una novedad, se trata de una actividad similar a la de la edición del 2001, en la que entró Diego Maradona para comer un asado y jugar al fútbol con los hermanitos.

En esta oportunidad, según reveló Ángel de Brito, tendrían en la mira a dos cantantes. Una vez dada esta primicia y de darle la oportunidad a las angelitas de adivinar quienes eran los famosos, finalmente reveló que se trataba de Lali Espósito -quien tiene contrato con el canal debido a su participación como coach en La Voz Argentina- y Abel Pintos. No obstante, dejó en claro que, en caso de suceder, no irán los dos sino que uno solo será el seleccionado.

Lali Espósito desmintió los rumores sobre su ingreso a la casa de Gran Hermano instagram @lalioficial

A pesar de que en los días siguientes desde Telefe no salieron a realizar ningún anuncio particular vinculado a los dichos del conductor del magazine, en la tarde del martes fue Lali Espósito quien decidió responder estas versiones. A través de su cuenta de Twitter dejó en claro que, al menos por el momento, no será parte del popular reality.

“La única casa a la que voy a entrar”, escribió, junto a una foto del Estadio José Amalfitani. Dicha frase es en referencia al próximo show del Disciplina Tour, el cual tendrá lugar el 4 de marzo en el ya mencionado establecimiento. Para Lali Espósito este no se trata de un show más, ya que semanas antes de la fecha logró agotar localidades, convirtiéndose en la primera artista argentina en llenar un Vélez.

Abel Pintos es otro de los posibles candidatos para entrar a la casa de Gran Hermano Laura Lescano - Télam

Por el momento, el nombre que sigue resonando es el de Abel Pintos. Sin embargo, él decidió no hablar públicamente sobre las diversas teorías de su ingreso a la casa.

LA NACION