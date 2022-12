Gran Hermano: la semana de Venganiela, las sanciones más severas y la guerra de Alfa contra los ronquidos

escuchar

Un repechaje que lo cambió todo, una eliminación que tomó por sorpresa a la casa y el primer enfrentamiento abierto de un jugador que volaba bajito fueron algunos de los condimentos que marcaron esta semana en Gran Hermano . Aún falta mucho para llegar al final del recorrido, pero los jugadores no dejan de establecer alianzas y protagonizar rivalidades.

Que sí, que no

La semana empezó muy movida en la casa más famosa de la Argentina. Luego de recibir mil y una advertencias por parte de Gran Hermano, con respecto a que debía ser cuidadosa de no filtrar información del afuera, finalmente Juliana fue eliminada. Durante la gala del lunes, la voz en off dio a conocer la inesperada noticia, que fue un verdadero sismo entre los participantes. Tini esperaba una sanción o algún tipo de reprimenda, pero jamás imaginó que podía ser eliminada de esa forma. Y con genuina expresión de sorpresa, ella no tuvo más remedio que retirarse en el acto, sin siquiera armar su valija.

Como era de esperar, la intempestiva eliminación de Juliana causó un impacto devastador en su pareja, Maxi. El cordobés aguantó las lágrimas durante la despedida, pero cuando ella partió, no pudo más que derrumbarse en una profunda angustia, mientras el resto de sus compañeros intentaba contenerlo. Por ese motivo, el jugador despotricó contra la producción, anunció formalmente su deseo por abandonar la casa y en el confesionario le dijo a Gran Hermano que esa era una decisión tomada. A continuación, empezó un ida y vuelta en el que Maxi no terminaba de irse, en el que decía que quería abandonar pero sin parecer firme en su decisión. Consultado por última vez, el jugador expresó que había cambiado de opinión y que prefería quedarse, así que al menos durante los próximos días, hay Maxi para rato .

La vuelta de Venganiela

“¿Así que me extrañabas?”, le preguntaba Daniela a Thiago mientras sonreía de forma sarcástica y hacía fondo blanco con una copa de agua (“Me hubiera encantado que fuera alcohol”, decía en ese momento). El repechaje favoreció a Daniela y gracias a los votos del público, ella pudo volver a la casa a poner en práctica una estrategia que tiene a dos claros objetivos: a Thiago, y a su exaliada Coti. Daniela, rebautizada Pestañela y reconvertida ahora en Venganiela, llegó en plan Kill Bill, y no dudará en tomar las medidas que hagan falta con tal de eliminar a esas dos personas del reality . De ese modo, la joven oriunda de Moreno puso en práctica la nominación espontánea, que tuvo a esos dos participantes como destinatarios de sus votos. Dado que Thiago fue líder de la semana, logró esquivar la placa, mientras que Coti sí quedó entre las nominadas.

Durante la noche del jueves, sin embargo, Thiago intentó enmendar su error. Protagonista nuevamente del mismo escenario -en el que él es líder y ella nominada-, al momento de elegir a quién salvar de la placa, Thiago votó por su enamorada. Y ahí llegó la vuelta de tuerca: Gran Hermano anunció de inmediato que anulaba su decisión porque previamente le había manifestado su decisión a Daniela, algo que es equiparable al complot dentro del juego. Así, y pese a que tiene muy bajas posibilidades de ser la elegida para abandonar la casa el próximo domingo, Venganiela vuelve a sentir la zozobra de encontrarse nuevamente en placa.

Coti y un destino a todo o nada

Constanza fue por el todo y empleó una arriesgada jugada. Hace algunas semanas, engañó a sus compañeras y votó en contra de dos de ellas, y eso derivó en la eliminación de Daniela. En los días siguientes, Julieta y Romina dedujeron que su presunta amiga les había hecho una espontánea, y en ese momento se produjo una fractura en ese grupo integrado por las mujeres de la casa.

Con la entrada de Juliana, Coti suspiró por la llegada de una cara femenina amiga, que podía ayudarla a enfrentarse al bando rival. Pero todo cambió de un día para el otro, y el panorama de la correntina pasó a ser muy complejo. Con la eliminación de Tini, y la entrada de Daniela y la Tora, Coti quedó más sola que nunca, y en la vereda opuesta tiene un grupo de cuatro mujeres que están decididas a borrarla del mapa. Y como era fácil de anticipar, ella quedó en placa para al próximo domingo. El futuro de Coti es incierto: puede que en la gala de eliminación quede expulsada o puede que logre permanecer en la casa, algo que la confirmaría como una de las jugadoras más fuertes del reality.

Camila se mandó sola a la placa

Camila va por debajo del radar. La jugadora que ingresó hace pocas semanas mantiene un perfil discreto y procura no chocar contra ningún participante. Se muestra amable, confidente, y divertida; su juego, o al menos lo que muestra, no es agresivo, y jamás tuvo un enfrentamiento abierto. Por ese motivo, su nombre no parecía número puesto al momento de nominar. Sin embargo, Camila no pudo esquivar la placa del próximo domingo, aunque eso sucedió por su propia responsabilidad.

Luego de lo sucedido con Juliana, Gran Hermano detectó que esta nueva participante también estaba ventilando cuestiones del afuera, y que en algunas oportunidades había compartido información que no correspondía. Y quizá preocupado porque la situación fuera in crescendo, la voz en off no dudó en convocar a la joven al confesionario para alertarla de lo sucedido y comunicarle que, por incurrir en una grave falta al reglamento del juego, ella iba a ir directamente a placa . Preocupada por la medida, pero aliviada de no correr la misma suerte que Tini, Camila se enfrentará entonces este domingo, a su primera posibilidad de ser eliminada.

Alfa contra Ariel, el fin de la guerra fría

Muy preocupado, Alfa fue al confesionario a solicitar un artículo de lo más curioso. “¿Pueden ser dos pares de tapones de silicona? Es imposible dormir. Ariel ronca como una locomotora, es terrible el ruido que hace, no se puede”, dijo con pesar el participante.

Los ronquidos de Ariel no son algo nuevo, pero se convirtieron en el inesperado detonante de una batalla entre los dos hombres (que incluyó hasta almohadonazos). Y eso que era una guerra fría, ganó en efervescencia cuando Walter enfureció y le dijo a su contrincante: “A mí no me gusta que me usen. Entonces, si fuera mi casa, te echo. Como esta no es mi casa, yo no te puedo echar, no me hables, no me interesa tener ningún tipo de relación con vos, ¿está claro?”. Ariel optó por responder con su silencio, aunque era evidente su expresión de ira contenida. El ida y vuelta quedó ahí, y el siguiente paso en la pelea fue que ambos se votaran mutuamente en la instancia de las nominaciones. En los días posteriores, ellos tuvieron una relación respetuosa pero distante, sin embargo, todo indica que un nuevo cruce entre los dos es solo cuestión de tiempo.

