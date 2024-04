Gran Hermano: quién ganó la prueba del líder en la semana del miércoles 10 de abril

Escuchar

Gran Hermano (Telefe) comenzó una nueva semana tras la eliminación de Catalina Gorostidi y la casa volvió a su juego habitual. Ahora los hermanitos enfrentaron una nueva prueba de liderazgo, que es una de las actividades que deben realizar todas las semanas. En la disputa, los participantes compiten para obtener inmunidad, dado que un triunfo les impide ser nominados por sus compañeros y a la vez les permite modificar la placa.

Este martes 9 de abril, los participantes tenían que acertar la mayoría de las pelotas en una tabla en 15 minutos. Al final del día se enfrentaron Emmanuel Vich y Federico Farias, más conocido como “Manzana”. Al meter las bolas en la menor cantidad de tiempo, Emma obtuvo el liderazgo por segunda vez en esta temporada.

De esta forma, tras la gala de nominados, tendrá el desafío de subir y bajar de placa a uno de sus compañeros el próximo jueves.

Sin embargo, esto no fue lo único que ocurrió en las últimas horas, dado qeu los hermanitos recibieron a un exparticipante. Se trata de Coty Romero, quien ingresó por la Golden Ticket. “Voy por mi revancha”, dijo la modelo correntina al entrar por la puerta grande. Una de las participantes que más se sorprendió al ver quién ingresaba fue Juliana Scaglione, alias “Furia”, quien el lunes pasado ganó el mano a mano con Cata y consiguió continuar en juego.

Por su parte, Coty fue directo al confesionario para hablar con GH y no dudó en preguntar por la votación espontánea. “¿Esto ya está ocupado, por la espontánea?”. Sin embargo, la opción aún no estaba vigente. Luego, agradeció volver al juego y estar de nuevo en esa casa. “Estar acá de nuevo es un sueño cumplido: estoy feliz. ¡Qué locura! además, los chicos son re buenos. Tenía un poco de miedo de cómo iba a encontrar la casa y cómo me iban a recibir”, reveló.

Esta noche, la clásica gala de nominación será distinta a las demás, debido a que será mixta, los hermanitos votarán negativo, pero el público emitirán su voto positivo. “Ellos no van a saber qué la votación será así, van a enviar a placa quienes quieren que se vayan y el público seleccionará a los que quieren que se quede”, aseguró el conductor, Santiago del Moro, al final de la noche.

Así ganó la prueba líder Emmanuel Vich

Quiénes son los jugadores que continúan en Gran Hermano

Los participantes que siguen en el reality, son: Federico “Manzana” Farías, Zoe Bogach, Martín Ku, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Juliana “Furia” Scaglione, Bautista Mascia, Virginia Demo, Paloma Méndez, Damian Cesarmorsa, Florencia Regidor, Darío Martínez, Mauro Dalessio y Coty Romero.

Por otro lado, los participantes eliminados de GH son Carla Destéfano (abandono), Hernán “El Negro” Ontivero, Axel Klekaylo, Williams López, Florencia Cabrera, Denisse González, Alan Simone, Sabrina Cortez (dos veces) Lucía Maidana, Lisandro Navarro, Isabel Denegri (expulsión), Denisse González (dos veces), Rosina Beltrán, Joel Ojeda (dos veces) y Catalina Gorostidi (dos veces).

Cómo se puede ver Gran Hermano en vivo

Gran Hermano se puede ver en vivo por televisión o mismo por streaming. En el primer caso, se puede ver por distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por en Canal 10.

Por su parte, Streams Telefe brinda una cobertura completa de más de ocho horas diarias en vivo, por Twitch, YouTube y las redes sociales.

