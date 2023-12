escuchar

El lunes 11 de diciembre, Santiago del Moro dio la bienvenida a la casa más famosa del país a los participantes que integrarán la nueva edición de Gran Hermano 2023 (Telefe). En apenas un día de su estreno, el reality contó con la llegada de dos nuevos concursantes, Bautista Mascia y Sabrina Cortez, que generaron emociones encontradas entre los hermanitos. Ahora, se conoció el vínculo que comparten la recién llegada con Sergio “Kun” Agüero y sorprendió a todos.

Sabrina Cortez nació en Mendoza, aunque vive en Buenos Aires desde hace 15 años. La joven contó que es contadora, pero que debido a que odia el estrés, se suele enfocar más en las redes sociales y en el modelaje, su gran vocación. “Estoy en pareja desde hace siete años, con intermitencias”, detalló. Y subrayó: “Mi novio me re banca y me deja hacer. Por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”.

Se viralizó una foto de Sabrina Cortez junto al Kun Agüero Redes sociales

En su ingreso, Cortez se consagró líder de la semana en la casa de Gran Hermano, algo que no agradó a todos los participantes. En tanto, se viralizó a través de las redes sociales una fotografía en la que apareció al lado del Kun Agüero y las especulaciones comenzaron a circular, al confirmar que también se siguen mutuamente en Instagram. Recientemente, la pareja de la concursante reveló el vínculo que los une.

“Es amigo mío, en realidad”, apuntó Brian Fernández, pareja de Sabrina Cortez desde hace siete años, en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe). Y detalló: “Somos amigos desde chicos. Mis papás son los padrinos de él y mi hermano es padrino de Benja [el hijo del exfutbolista] también”.

Sabrina Cortez, la participante que tensó las relaciones

El ingreso de Sabrina Cortez a la casa de Gran Hermano no sembró alegría en todos los participantes. “Hola, buenas. ¿No me esperaban? ¿Cómo puede ser?”, exclamó la mendocina en sus primeros pasos dentro del reality. “Y esa, ¿dónde va a dormir?”, se escuchó de una de las asistentes que se encontraban en el jardín.

Instantes después, dos concursantes asistieron al confesionario y una de ellas protagonizó un contundente descargo, en el que llegó a amenazar con abandonar el reality.

En primer lugar, Cata señaló que se encontraba “muy mal” tras el ingreso de la joven mendocina. “La verdad es que estoy re enojada. Todos tenemos derecho a entrar, ese no es el problema, más allá de que nos haya caído raro. Pero otra cosa es que vengan estos dos [por Bautista] de la nada y se pongan a hacer el juego”, advirtió. Y aseveró: “No me parece nada justo. Me parece súper injusto”.

Luego, llegó el turno de Juliana, quien acudió a la sala para expresar sus malas sensaciones de la jornada. “Yo voy a abandonar la casa”, dijo sin filtro. Y explicó: “Quiero salir de acá e irme a mi casa es porque creo que el juego no va conmigo”. La concursante sembró la sorpresa entre los integrantes de la producción, a quienes le pidió que la ayudaran a armar su valija.