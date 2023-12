escuchar

Gran Hermano regresa a la programación de Telefé: presentará el clásico desafío de aislamiento a nuevos jugadores. Todos ellos, personas desconocidas... hasta ahora. Esta noche marca el inicio de la temporada del célebre programa que reúne a 20 concursantes, quienes deberán compartir su vida y exponerse durante varios meses.

Si bien han circulado varios nombres de posibles jugadores, en esta oportunidad fue el conductor de LAM y jurado del Bailando 2023, Ángel de Brito, quien compartió la captura de un perfil de Instagram de una modelo uruguaya y generó especulaciones sobre el posible ingreso de la joven a la casa más famosa del país.

En un posteo, el conductor firmó diciendo “recuerden este tuit”. La captura del perfil de Instagram es de Rosina Luna Beltrán, una modelo y conductora uruguaya. El rumor se inició luego de que se viralizara el posteo de la joven en donde se postula para entrar a la casa. “Soy la uruguaya que va a entrar a revolucionar la casa de Gran Hermano”, afirmó la modelo.

“Me llamo Rosina pero me gusta que me digan Luna y tengo 26 años”, comenzó diciendo la modelo y continuó: “Soy la uruguaya más loca de todas, ya me van a conocer. Soy divertida, graciosa, auténtica, transparente, digo lo que pienso, soy muy extrovertida. Soy una persona que siempre digo ‘nací sin filtro’, digo lo que pienso como lo siento, como me sale en el momento”.

“Dentro de la casa no quiero vagos. Soy personal trainer, amo hacer ejercicio. Estoy todo el día re manija, 24 horas y quiero tener a todos los chicos y chicas entrenando conmigo. Los voy a enloquecer”, relató en su casting y siguió: “Detesto las etiquetas, no me etiqueto como heterosexual, como bisexual, simplemente soy como soy”. Sobre ingresar a Gran Hermano, Rosina afirmó que algo que le va a jugar a favor es el carisma que tiene: “Creo que me voy a poder comprar a todos los jugadores”.

Sobre lo que la puede perjudicar en la casa, cree que por ser muy impulsiva “eso en la convivencia, quizás, choca un poco”. “Miro desde chica Gran Hermano”, contó y reveló que además estuvo en otro reality en su país en el que no llegó a ganar: “Me quedé con ganas de ganarlo. Voy por este Gran Hermano con toda. Apróntense porque llega la uruguaya a revolucionar la casa”, aseguró sobre el final de su video.

En su cuenta de Instagram, la modelo se considera influencer. Reúne más de 17 mil seguidores y crea contenido relacionado a viajes y deportes. Tal como mencionó en su video, es personal trainer y comparte posteos en los que ayuda a generar hábitos saludables y a hacer ejercicio.

No obstante, se sabe que para ingresar a la casa de Gran Hermano, los participantes deben permanecer alrededor de 72 horas en aislamiento para evitar ingresar con información del entorno. En la misma línea, la modelo compartió esta mañana, un video junto a su gato, lo que indicaría que no se encuentra en aislamiento. De todas formas, podría tratarse de un video viejo subido con el propósito de confundir a la audiencia y no arruinar la sorpresa.