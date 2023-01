Gran Hermano: se escuchó un grito desde afuera y la producción cortó la transmisión

escuchar

Luego de la gala de eliminación, la casa de Gran Hermano (Telefe) amaneció golpeada tras la salida de Agustín Guardis. A pesar de ello y como si se tratase de una costumbre, esta mañana continuaron los gritos desde el afuera. Al parecer, los hermanitos identificaron la misma voz que se oyó hace días atrás cuando advirtieron a Walter “Alfa” Santiago que Camila Lattanzio era una “traidora”.

Mientras Marcos Ginocchio preparaba el desayuno, Romina Uhrig se acercó a él y le comentó sobre una nueva ola de gritos dirigidos hacia Alfa. En esta ocasión, según la exdiputada, fueron con más contundencia. En ellos se pudo oír una advertencia para el oriundo de Tigre sobre el comportamiento de Camila hacia él. Si bien días atrás le dejó en claro que le restaba importancia a las intervenciones externas, esta vez se intentó sembrar la semilla de la duda en el jugador.

“Viste como la otra vez que gritaron… Ahora fue: ‘Alfa, alejate de Camila’”, expresó Romina y afirmó: “Lo dijeron ahora, recién”. En ese instante entró Alfa a la cocina y al verlos se acercó hasta ellos. De inmediato las cámaras de Gran Hermano cortaron la transmisión. A pesar de que esta no es la primera vez que una serie de fans se acercan hasta la casa más famosa del país para revelar estrategias y exponer a los participantes, los hermanitos cada vez más se sienten incómodos con los mismos.

En tanto, los seguidores de Gran Hermano no tardaron en reaccionar mediante las redes sociales, desde donde se plasmó una importante diferencia entre quienes apoyan a Alfa y quienes no. “Date cuenta amigo”; “Nunca un comentario en contra de Alfa, con todas las que se manda”; “Fue el Mago sin Dientes”; “Alfa tiene una audiencia que no lo cancelaría por nada, porque básicamente siempre están de acuerdo con él en lo que hace”; “¿Date cuenta que? Lo quieren cuidar porque está a un paso de derrapar y pasarse con Camila”, son algunos de los mensajes que se encuentran en la caja de comentarios.

