Gran Hermano: Agustín fue eliminado por segunda vez, en una de las votaciones más parejas en la historia del reality

escuchar

Poco después de las 22:15, comenzó otra gala de eliminación en Gran Hermano. “La casa más famosa de la Argentina”, como dice Santiago del Moro, entró en una nueva emisión que debía culminar con la expulsión de uno de estos tres nominados: Agustín, Lucila y Daniela. Y en un clima de muchos nervios y notable tensión, así vivieron los hermanitos un domingo que dejó una ausencia muy importante.

Los primeros informes de la noche, giraron alrededor de la angustia que vivían muchos de los participantes ante la posibilidad de ser eliminados, o de sufrir la expulsión de un aliado. Romina se mostraba muy preocupada ante la posible partida de Daniela, Nacho confiaba en que la Tora se iba a quedar, y Agustín sembraba sospechas a su alrededor con respecto a cuáles eran sus jugadas. Luego de ambos informes, Del Moro le pidió permiso a Gran Hermano, para saludar a todos los jugadores.

Cuando el conductor charló con los participantes, le dio el pie a los que se encontraban en placa. De ese modo, el primero en hablar fue Agustín, que expresó: “Tenemos mucho más domingos que recorrer camino a la final, y hoy toca otra placa más”. Luego, Lucila comentó: “No quiero llorar, este viernes y sábado estuve con ansiedad, pero estoy con mucha fe y con mucha confianza. Le pido a la gente que nuevamente me apoye, que me banque en esta. Estoy disfrutando mucho la casa, siento que me falta disfrutar un montón de cosas más. De todos me gusta algo, le pido al público una banca más, y estoy agradecida con todo”. En último lugar, Daniela concluyó: “Solamente puedo decir que confío en que me ayuden, necesito y quiero quedarme, siento que esto recién empieza para mí, y si me quedo un poquitito más sería muy feliz, no me quiero ir”.

Luego el conductor dio pie a un informe sobre el pase de factura que recibió Romina, con respecto a la jugada de salvar a Ariel. Ese participante, aliviado, aseguraba que se “merecía” esa oportunidad, a la vez que Daniela, Agustín y Alfa cuestionaban dicha estrategia. Más adelante, hubo un divertido segmento en el que la protagonista fue Romina. Teniendo en cuenta que ella no podía limpiar la casa como “prenda” por su cumpleaños, Gran Hermano la habilitó a que dirigiera al resto de los jugadores en las tareas del hogar, y de esa forma, ella siguió muy de cerca los todos sus compañeros en las cuestiones de limpieza.

Poco antes de las 23:00, Santiago del Moro nuevamente se dirigió a los participantes, para comunicarles quién era el primero en salir de placa. Como es habitual, en un primer recuento parcial de votos, el nominado con menos cantidad de llamados en contra, es quien queda a salvo y garantiza su estadía en el reality (al menos una semana más). Con mucha atención, todos los jugadores comenzaron a escuchar al conductor para saber quién era el beneficiado. “El primero que va a ir al cuarto a vaciar la valija”, adelantó Del Moro, que lueg oagregó: “Por decisión del público, quien continúa en carrera en el certamen televisivo, rumbo al gran premio, ¡es Lucila!”. Muy emocionada y entre lágrimas, la Tora exclamó: “Gracias a todos. Yo soy esto, soy transparente, estoy agradecida eternamente”.

Aún en placa y ante el peligro de ser eliminado, Agustín comentó en ese momento: “Quiero decirle a la gente que gracias por el apoyo, espero que tengamos más capítulos para seguir adentro en la casa, estoy súper agradecido, todo lo que me han brindado es una experiencia única, los amo con toda mi alma”. En sus turno, Daniela quiso expresar: “Es muy difícil competir con Agus, que tiene muchas más placas que yo, así que será lo que la gente quiera que sea. Realmente disfruté cada día un montón, y quiero seguir disfrutando mucho más”.

Finalmente llegó el último tramo de la gala, y a las doce de la noche el conductor tenía en su poder el sobre con el nombre del eliminado. “Es muy difícil decir esto, le tengo mucho cariño a ambos”, expresaba Santiago del Moro, ante la nerviosa mirada de los nominados. Y en esa instancia decisiva, el conductor reveló que Agustín era el nuevo expulsado.

Frodo estaba muy conmovido, y luego de abrazar afectuosamente a Marcos, les dijo a todos los hermanitos: “Jugué muchísimo, les va a gustar muchísimo lo que hice, fue todo de buena fe. Quiero decirles que los amo, jueguen, disfruten, les falto poquito”. Al momento de revelar los porcentajes finales, la votación se mostró muy pareja, con un 51 por ciento de llamados a favor de Daniela, en oposición a un 49 por ciento en contra de Agustín.

LA NACION

Temas Gran Hermano