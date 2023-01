Un grito desde afuera alertó a Alfa y generó tensión en Gran Hermano: “Te mienten”

escuchar

Un grito desde la calle volvió a alertar otra vez a los hermanitos. Esta vez a Walter “Alfa” Santiago y Camila Lattanzio se convirtieron en el foco de la cuestión. Si bien ambos protagonizaron hace días un momento incómodo en Gran Hermano (Telefe), cuando él manifestó su afecto por ella, la percepción del afuera sobre el juego de cada uno es muy distinta. Y ahora, a viva voz, se los hicieron saber.

El grito desde afuera que alertó a Alfa sobre su relación con Camila

Este martes, Alfa le declaró a Camila: “Me preguntaron por vos en el confesionario, sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos. Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo. Me dicen: ‘¿Pero vos no ves que es chica?’. Pero no importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”. Estas palabras generaron un llamado de atención por parte de Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig, que le advirtieron a Alfa que podría ser una estrategia de ella para mantenerlo de aliado.

“¿Vos creés que es un personaje que está actuando?”, dijo Poggio y Alfa replicó: “Bolu… yo no soy. Pero tenés que entender que es una piba que sufrió mucho”. En tanto, antes de ese diálogo del participante más longevo de Gran Hermano, un grito desde la calle sorprendió a los jugadores y avivó la desconfianza.

Luego de un arduo trabajo para descifrar qué intentaron advertirles desde las inmediaciones de la casa, Romina resolvió: “Alfa, te mienten. Camila, traidora”. Tras descifrar los dichos anónimos, la joven de 21 años negó que se tratara de ella. En tanto, Walter Santiago decidió hacer caso omiso y concluyó: “Igual, me chu… un huevo”.

Más tarde, Alfa se acercó a Camila y le dejó en claro que no tiene que dar explicaciones por lo que se escuchó. En especial porque en la serie de gritos, se reveló que ella fue una de las que votó a Lucila Villar el miércoles en la gala de nominación. “Vos no le tenés que rendir cuentas a nadie, porque después las otras se hacen las vivas”, dijo Walter.

