Gran Hermano: un familiar de Furia rompió el silencio sobre los rumores de embarazo de la jugadora

Escuchar

Durante la jornada de este martes, se viven horas intensas dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), teniendo en cuenta que Santiago del Moro sorprendió a todos al anunciar mediante sus redes sociales que Juliana “Furia” Scaglione saldrá del reality de convivencia. Lo que se sabe hasta el momento es que su salida es por cuestiones médicas; sin embargo, esto disparó los rumores que ya estaban sobre un posible embarazo. Ahora, Georgina, su hermana, decidió dar más detalles y aclaró lo que sucede.

“Amigos, les quiero contar algo importante: Juli próximamente va a salir de la casa de GH según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos”, fueron las palabras del conductor del programa que despertaron mucha incertidumbre, ya que, mientras algunos se preocuparon por su salud, otros creyeron que se trataba de un embarazo.

El contundente comunicado de la hermana de Furia que generó furor

Por su parte, mediante su canal de difusión de su cuenta de Instagram, la hermana de la participante más polémica de la casa aclaró lo que ocurre. “Hola a todos, gracias por todos los mensajes de amor para Furia”, comenzó diciendo, y sumó: “¡Está todo bien! ¡Furia está más fuerte que nunca!, Muy cuidada y protegida por todos”.

Coy, la hermana de Furia, en su paso por la casa de Gran Hermano

En ese marco, la joven fue por más y desmintió por completo los rumores que comenzaron a circular en las redes sociales en las últimas horas: “Para los haters, no inventen noticias falsas, la única voz real es la de Furia. No voy a ser tía”, sostuvo, de manera contundente. Pese a que no dio detalles de los motivos de los estudios, quiso aclarar que no se trataba de un embarazo.

Cabe destacar que, en los últimos días, los televidentes notaron que Juliana venía atravesando algunos malestares, que se relacionaron con la mala alimentación, que tiene que ver con que el grupo viene perdiendo en las pruebas semanas, lo que les quita mucho presupuesto para hacer las compras. Por otra parte, otros destacaron que también puede deberse al estrés que conlleva formar parte de la competencia.