Grego Rossello contó cómo fue el peor vuelo de su vida: “Lloré cuando se durmió”

Grego Rossello fue invitado a PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, en el que también estuvieron presentes Cande Molfese, Hernán Drago, Rocío Marengo e Iván Noble. En una de las consignas propuestas por el presentador, debían pasar al frente aquellos participantes que habían tenido una fuerte desilusión amorosa. Sin dudarlo, el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) se acercó y tomó la posta para ser el primero en contar su experiencia, que dejó a todos sin palabras.

“Me pasó que en una campaña, una marca me llevó a un viaje a México y podía ir con alguien. Entonces yo elegí ir con una chica que me gustaba mucho. Había buena onda, pero siempre me dijo que no íbamos a ser nada. Yo entonces pensé que si pasábamos cuatro días juntos se iba a dar cuenta que éramos buena pareja. Y pasamos cuatro días re bien, fue maravilloso”, recordó.

El episodio ocurrió durante un viaje a México (Foto: Captura de pantalla Telefe)

Pero su drama comenzaría en el vuelo de regreso a la Argentina. “Cometí un error, que no lo hagan nunca. Cuando estaba por despegar el avión, le digo: ‘Che, bueno... ¿Querés ser mi novia?’ Y ella me dijo: ‘No’. ¡Y quedaban 12 horas de vuelo!“, dijo, aún sorprendido por el incómodo momento que vivió.

“Habíamos chapado, pero ella me dijo: ‘No va a pasar más que esto’. Y yo no podía cambiarme de asiento en el avión porque estaba lleno”, continuó. Fue entonces que Andy le consultó: “¿Lloraste?“; a lo que, muy avergonzado, Grego explicó la estrategia que ideó para poder llorar tranquilo sin que la chica que le gustaba lo escuchara: “Sí, lloré. Pasé por todas las emociones. Lloré cuando estaba durmiendo ella. Y después volví y tuve que pasar por Ezeiza, las valijas y la llevé a la casa. La dejé. Chau y nunca más la volví a ver”.

Para cerrar la anécdota, Andy Kusnetzoff quiso saber si la chica en cuestión era del ambiente o alguien conocido, pero Rosello lo negó rotundamente sin dar más detalles de quién era la joven que le rompió el corazón en el lugar más incómodo.