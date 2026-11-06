El motivo por el que Araceli González rechazó la invitación de Andy Kusnetzoff para ir a PH: “No tengo energía”

En medio de las repercusiones por el enfrentamiento entre Santiago Maratea y Josefina “la China” Ansa en PH, Podemos Hablar, Araceli González reveló que recibió una invitación para participar del programa, pero decidió rechazarla. “Podés cometer muchísimos errores”, advirtió al explicar su decisión. La actriz también opinó sobre las preguntas entre invitados y los límites de la exposición, aunque aclaró que su vínculo con el conductor es muy bueno.

En una entrevista con SQP, el ciclo de América que conduce Yanina Latorre, la actriz confirmó que recibió una propuesta para visitar el envío de Telefe. “Andy lo amo, me invita siempre”, aseguró. Sin embargo, adelantó que este año no tiene previsto asistir. Cuando el cronista le preguntó por qué, respondió: “Porque no tengo tiempo, porque estoy complicada, porque es toda una movida ir a un programa”.

Araceli González recibió una invitación para ir a PH, pero desistió Santiago Cichero/AFV

La actriz se detuvo en los preparativos que implica una aparición televisiva. “Los hombres se ponen un traje, entran, sonríen y ya están. En cambio, las mujeres tenemos que ver qué nos ponemos”, resaltó. En su caso, explicó, está ocupada con el lanzamiento de su marca, Gara, en una plataforma comercial. “La verdad, no tengo energía”, confesó, y aseguró que eso te puede llevar a “cometer muchísimos errores”.

“Es riesgoso”

La conversación tomó otro rumbo cuando el periodista le preguntó si coincidía con quienes señalan que las preguntas del programa son las que llevan a los invitados a situaciones conflictivas. “Sí, es un programa que lleva a un lugar de polémica siempre. Sí, eso es real. Siempre sucede algo en todos los años con los distintos invitados o personajes”, coincidió.

Para González, uno de los puntos más delicados del formato es el intercambio de preguntas entre quienes participan. “Para mí es riesgoso”, consideró. “Los conductores generalmente pueden ser o no cuidadosos con lo que te pregunten, pueden tener piedad o no, pueden entender qué no te preguntan y qué te preguntan”, explicó. En cambio, señaló: “Quizás un invitado puede cometer un gran error y queda mal parada esa persona que preguntó y expone al que tiene que contestar”. Por eso, remarcó: “Ahí hay que ser muy cuidadoso”.

Así fue el tenso cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa en PH

Sus declaraciones llegaron después del cruce entre Maratea y Ansa, que llevó a Kusnetzoff a detener la grabación para que se calmaran los ánimos. El episodio volvió a poner en discusión la exposición de los participantes de un ciclo que, a lo largo de sus temporadas, también fue escenario de enfrentamientos como el de Andrea Rincón y Belén Francese o los reclamos de L-Gante por las preguntas que recibió.

Consultada específicamente por el intercambio entre el influencer y la periodista, González confirmó que lo había visto y resumió su impresión: “Me pareció un montón todo”. Sin embargo, evitó emitir un juicio tajante sobre la manera en que intervino el conductor. “Hay cosas que se te van de las manos”, sostuvo. “Es muy difícil hablar de algo que ya fue grabado, que fue hecho, que lo vivieron ahí”.

Después de reflexionar sobre el tenso momento, Araceli habló de su propia experiencia. “Uno puede ir a programas a hablar, pero hay un límite para exponer”, planteó. Después, reconoció que su manera de manejar la intimidad fue cambiando con los años: “Yo ya he vivido todas las etapas de este mundo. He expuesto demasiado por odio, por bronca, por enojo. Me he equivocado, me he callado”.

Araceli González defendió el trabajo de Andy Kusnetzoff

“Uno hace diferentes cosas, pero lo más importante es ser genuino, verdadero, buena leche”, continuó. Cuando el cronista interpretó que esas observaciones también explicaban su decisión de no ir al programa, la actriz lo frenó: “No, no, no. A mí me encanta el programa de Andy, me parece superdivino”.

González quiso dejar en claro el respeto y el cariño que siente por Kusnetzoff, a quien conoce desde hace años. Aclaró que no son amigos, aunque comparten personas de confianza, como su contadora, y destacó el vínculo que construyeron con el tiempo. “Es buena gente”, aseguró. “Tampoco me gusta que lo ataquen a él”, cerró.