Guido Kaczka habló del récord de Josefina en Los 8 escalones y reveló qué la hace única por sobre el resto

Escuchar

Josefina Lettieri, docente y licenciada en Artes, superó el récord de los 15 millones de pesos en Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) al alcanzar la cifra de, nada más y nada menos, 24 millones. En medio de la revuelta que generó entre el jurado y seguidores del programa, Guido Kaczka expresó su punto de vista por este hito. A la vez, celebró que la participante se atreva a ir por más sin importar los obstáculos que se le presenten.

El éxito de Josefina fue arrollador. Desde el primer premio de tres millones, no paró de avanzar y seguir en la rueda del éxito. De este modo superó a Santiago Simari, quien se llevó 15 millones. A partir de la semana pasada que inició el juego, la profesora no se tenía e iba por más, envalentonada por su proceso: “No me imaginé nunca llegar a hacer el récord. A medida que vas subiendo, querés jugar la final y cuando llegás, querés ganar y cuando te dicen: ‘Podés romper el récord’, decís: ‘Llegue hasta acá, obvio que lo quiero’”.

Sin embargo, quien se refirió a ella este jueves fue el conductor del programa, que en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima (eltrece) dijo: “Qué bárbaro lo de Josefina. La verdad es que el participante que más lejos llegó fue a 15 millones. Y Josefina, que además arrancó perdiendo, hizo vender la llave para venir la segunda vez… Después, no paró de ganar y sigue ganando, hoy [miércoles] va por 27 millones”.

Sobre la visión del resto del panel y ante la pregunta de qué pensaba él sobre este hecho, señaló: “Te da mucha alegría y en un punto empezás a pensar qué debe estar sintiendo esta mujer que está ganando un premio tan grande. Por supuesto que el dinero es el dinero, y cómo ayuda… Pero sobre todo, llevártelo así, estar en televisión…”.

La pregunta con la que Josefina se consagró nuevamente ganadora (Foto: captura TV)

En ese instante, Carmen le consultó por el estado anímico de Josefina, a lo que respondió: “Sí, ella es maestra y profesora de arte y escenografía. Van los alumnos a verla [al programa]. Pero lo que sí, voy viendo el agotamiento, muchas veces está muy bien, porque ella se concentra, pero me imagino que estar tantos días contestando tantas preguntas, sintiéndose con esa presión y todo, termina siendo una actividad fuerte para alguien que no está acostumbrada a la televisión”.

En tanto, Barbieri destacó que cada vez que la participante contesta “bien una pregunta”, mira a su marido y a todos sus acompañantes y les hace una seña con la cabeza, dejando claro que la sabía. Ante esto, Kaczka hizo hincapié en qué la llevó a ese punto: “Además, hay jugadores que saben mucho de la vida y hay muchos que saben del juego de escalones. Y aunque no parezca, porque muchas veces uno dice ‘el saber general, el que más sabe gana’, tiene sus particularidades. Tiene el temple de jugar en cada uno de esos escalones”.

Josefina ya pensó que hará con el premio

En una de las ediciones pasadas, Josefina Lettieri reconoció que “ese dinero que viene de arriba es una bendición y una parte se comparte”. Por ende, la mitad lo destinará a ayuda social. La docente también conforma un grupo vecinal en Belgrano, con el que todas las noches se juntan para preparar viandas que se entregan a las personas “más vulnerables”. Incluso, destacó que quiere dar una mano con el Grupo Pier, un espacio conformado por exalumnos del Colegio Esquiú, en Catamarca, al que ella asistió, que otorga becas de estudio y brinda asistencia médica a distintos pueblos de la zona.