La decisión que tomó Furia de Gran Hermano ante su inminente salida: “Me preocupa”

La gala del martes en Gran Hermano (Telefe) estuvo enteramente dedicada a la última noticia que sacudió la casa. Los estudios de sangre de Juliana dieron mal y se tomó la decisión de que saliera para hacerse más en un sanatorio. Según Santiago del Moro, todo surgió de una leve molestia, “que tenía que ver con una infección urinaria”, y ahora deberá seguir bajo el protocolo médico.

En un contexto de mucho misterio, el conductor del programa contó todo lo sucedido con “Furia”, una de las máximas favoritas a ganar esta edición del reality. “Juli tendrá que salir de la casa en las próximas horas. Vamos a ser muy cuidadosos con lo que vamos a decir”, introdujo del Moro antes de mostrar el clip, donde la participante se entera que debe salir de la casa para realizarse más estudios médicos. “Salieron mal los estudios”, les dijo a algunos de sus compañeros más cercanos.

Tras el video, Santiago contó el contexto de esta noticia. “Ella fue con una leve molestia que tenía que ver con una infección urinaria. Algo mucho menor. El equipo médico le hace el análisis y ahí se abre todo el tema. El viernes se entera la producción y me lo comunica”, manifestó y luego añadió ante los resultados, cuyos valores no están bien, que el cuerpo médico decidió sacarla para hacerle otro tipo de chequeos más complejos.

“Lo importante es ella. Lo primero que dice ella todo el tiempo es que quiere ganar Gran Hermano. No quiere saber nada con abandonar la competencia. Eso lo van a dictaminar los médicos y los que van a determinar el protocolo son ellos. Ella quiere que le aseguren que va a volver. Ella sigue en competencia y va a seguir el aislamiento”, explicó el conductor.

Luego, Juliana y Santiago del Moro tuvieron un mano a mano en el confesionario antes de hablar con sus compañeros. “No comer estas semanas me afectó, las discusiones, el estrés, me agarra con las defensas bajas y tengo infección urinaria, tengo historial de tener anemia, pero a todos acá adentro nos pasa algo por el cuerpo”, señaló, y luego agregó: “Hay algo que salió mal en un estudio y hay que corroborar. Me dijeron que no me asuste, pero me preocupa porque es un tema de la sangre. Pienso decirle a mis compañeros que voy a abandonar por un tema de salud”.

Juliana les hizo una broma a sus compañeros de que iba a abandonar definitivamente la competencia, pero ante la incredulidad y tristeza de algunos de ellos, quienes hasta dejaron escapar algunas lágrimas por la noticia, les dijo rápidamente que era mentira y que tenía pensado hacerse los estudios y volver.