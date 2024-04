Los 8 escalones: Josefina superó su propio récord, ganó $21.000.000 y tomó una tajante decisión

Escuchar

“¡Josefina va por 21 millones de pesos! Toda tranquila ella, va con la millonada”, dijo Guido Kaczka al comienzo de la emisión del lunes de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). El jueves, la mujer alcanzó el récord de Santiago Simari al ganar $15.000.000, no obstante, el viernes lo batió al conseguir $18.000.000. Pero, cuando parecía que había alcanzado un límite, dio el batacazo y se superó a sí misma. Este martes, en tanto, redoblará la apuesta e irá por $24.000.000. Además, cabe mencionar que tiene alrededor del cuello la llave para jugar la final por un departamento a estrenar.

“¿Repasaste?”, le preguntó Guido Kaczka a Josefina luego de que ella, ya a modo de cábala, se ofreciera como voluntaria para comenzar el primer escalón. Ella le aseguró que sí, que estudió y eso se notó. “Sí, porque además repasás. Entiende mucho el juego, además se hace fuerte, piensa bien. Eso la trajo hasta acá, fue aprendiendo a lo largo de los juegos, me parece, su manera de hacerlos”, reflexionó el conductor al destacar el gran recorrido que tuvo la mujer. Esta vez le tocó “Capitales de Europa” y con 20 aciertos, avanzó sin inconvenientes a la siguiente ronda.

El jueves, la participante alcanzó el récord de $15.000.000, el viernes lo superó al ganar $18.000.000 y el lunes consiguió $21.000.000 (Foto: Captura de TV / eltrece)

Por octavo programa consecutivo, la profesora universitaria llegó a la final. Allí se midió con Rocío, que ganó la llave. Aunque tuvo algunos errores, Josefina se recuperó y sacó la ventaja mínima de cara a la pregunta con la que podía superar su propia marca. La misma estuvo a cargo de Ezequiel Cwirkaluk, alias ‘El Polaco’, quien cantó parte de su tema “Sola otra vez” y las finalistas debían responder cómo continuaba la letra: “Ya se terminó todo lo que se dio, ya te cansaste y dijiste adiós. Sé que dejaste todo en ese amor y no sirvió nada él...”. Las opciones eran: “te mintió, te engañó, te abandonó, te siguió”.

Tanto Josefina como Rocío eligieron la segunda opción. “Se equivocaron las dos”, anunció ‘El Polaco’. Sin embargo, por mayor cantidad de luces verdes, la profesora de la carrera de escenografía ganó 21 millones de pesos. Rápidamente, su marido y el resto de sus seres queridos se acercaron al centro del estudio para abrazarla y los gritos de emoción no tardaron en hacerse oír.

Josefina llegó nuevamente a la final y volvió a ganar (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Josefina grandísima jugadora. Talentosísima en este juego”, la felicitó Guido Kaczka, mientras le estrechaba la mano. Pero, dado el reciente resultado y analizando todo el recorrido, antes de terminar el programa le hizo una pregunta clave: “¿Detenés aca?”. Pero, la flamante campeona no lo dudó y respondió: “No, no, no, yo sigo”.

“Señoras y señores, ¡Josefina va por 24 millones de pesos!”, anunció el conductor del programa. Este martes, la mujer buscará romper, una vez más, su propio récord.

Así fue el recorrido de Josefina en Los 8 escalones para ganar los $21.000.000

La primera aparición de Josefina en el ciclo de eltrece fue el jueves 4 de abril. Ese día perdió la final, pero, como vendió la llave, volvió a jugar y se convirtió en una máquina de ganar. Se preparó mucho y eso se notó. El jueves ganó $15.000.0000, cifra que solo había conseguido el joven de 19 años aspirante a Presidente de la Nación. No obstante, fue por más e hizo historia: el viernes ganó $18.000.000 y el lunes $21.000.000.

En cuanto a qué hará con el premio, en un primer momento contó que quería ir a los Estados Unidos a visitar a su hermana y también colaborar con un comedor. Sin embargo, a medida los números aumentaron, barajó la posibilidad de viajar acompañada e incluso de cambiar el auto familiar.