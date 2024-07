Guido Kaczka y Alejandro Fantino, las apuestas de eltrece para reforzar el prime time en el último cuatrimestre

Escuchar

Como había anticipado LA NACION, de no mediar cambios en septiembre, eltrece reacomodará sus noches para darle lugar a un nuevo reality show al mando de Alejandro Fantino. Si bien el mismo en un principio tenía como nombre tentativo El amor es más fuerte, se conoció que finalmente el ciclo que iría desde las 22.30 se llamará Por amor o Por dinero (que si bien la productora Kuarzo utilizó ese nombre hace unos añospara un ciclo que se vio en Net TV, desde la productora le confirmaron a LA NACION que no tiene nada que ver el formato del aquel entonces). Así las cosas, bajo esa denominación, subrayaron que será una idea original aún no estrenada.

eltrece tendrá a Guido Kaczka al frente de The Floor

El programa tendría una duración de tres meses e iría entre septiembre y noviembre en vivo desde los estudios que el canal posee en la zona norte y que antiguamente pertenecían a Polka.

También para septiembre se espera finalmente el estreno de The Floor de 21.30 a 22.30 con Guido Kaczka, ya que, a fines de 2023, la productora holandesa Talpa Studios anunció la venta internacional de su exitoso programa de preguntas en Argentina (a Kuarzo Entertainment Argentina). De esta manera nuestro país es el primero en Latinoamérica en adoptar el formato.

El juego consiste en cien concursantes, los cuales se enfrentan a duelo para ganar posiciones y eliminar a los adversarios. El participante que consiga conquistar más casilleros en un programa se asegura un monto de dinero. El mismo se grabará en Estudios Pampa, en Martínez, donde ya están acondicionando el estudio que ocupará. Dato de color: está al lado de la casa de Gran Hermano que sigue activa con la versión para Chile.

Por el lado de la competencia, TELEFE apuntalará su prime time -tras el final de Gran Hermano- desde el próximo lunes 15 de julio con Survivor (Expedición Robinson). Se trata de un reality de supervivencia que se grabó en 2023 en Colombia. Luego llegaría Bake Off Argentina con Wanda Nara.

IP Noticias presenta un ciclo de cine documental

La señal de noticias del Grupo Octubre, IP Noticias comenzó a emitir un ciclo que exhibe lo mejor de la producción documental de la región.

El mismo llamado La forma de lo real, se emite los sábados a las 19 h. (con repetición a las 0 h. del domingo), está destinado a difundir títulos destacados del cine documental. La forma de lo real, además de exhibir los films, sin cortes publicitarios, entrevista a sus hacedores con el objetivo de dar cuenta de estéticas personales y tratamientos narrativos para abordar los hechos, personajes, ideas o sucesos históricos desde una mirada artística.

La boya de Fernando Spiner

El ciclo está conducido por Gustavo Alonso y cuenta con la producción ejecutiva de Carlos Castro y algunos de los films ya programados son La boya de Fernando Spiner (que abrió el ciclo), Retratos del futuro, de Virna Molina; La tara, de Amparo Aguilar; Vicenta, de Darío Doria; Adiós a la Memoria, de Nicolás Prividera; Imagen Final, de Andrés Habegger; Retiros (involuntarios, de Sandra Gugliotta; El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi; y Una mirada honesta, de Roberto Persano y Santiago Nacif.