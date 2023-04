El día que Calabrese pegó el volantazo: dejó quinto año de Medicina y cumplió el sueño de trabajar con el Gato Dumas

escuchar

Este viernes 21 de abril se conoció la noticia de la muerte de Guillermo Calabrese, conductor del ciclo Qué mañana con Cala que se transmite por la pantalla de elnueve. El cocinero tenía 61 años y sufrió un paro cardíaco, según confirmó su familia a LA NACION. Hasta la actualidad, además de dedicar gran parte de su tiempo en la televisión, también explotaba su arte culinario en el instituto Gato Dumas, establecimiento que lleva el apodo del popular chef Carlos Alberto Dumas Lagos -con quien lo fundó en 1998-, y donde se desempeñaba como Director Académico. En varias oportunidades se refirió al estrecho vínculo que mantuvo a lo largo de los años con su colega, fallecido en 2004, y el día en el que lo ayudó a incursionar en el mundo de la gastronomía.

En 2021, Calabrese brindó una entrevista profunda a Radio Nacional donde reveló que estaba en quinto año de la carrera de Medicina y se percató de que no era su pasión. Entre vueltas e interrogantes, finalmente tomó una decisión y se comunicó con uno de sus mayores ídolos.

“Me di cuenta de que no era lo mío. Me hacía mal la desgracia y el sufrimiento del otro, vi que no era compatible con mi vida y felicidad, pero tomé la decisión después de muchas vueltas. La gastronomía era una opción por una cuestión de gustos, me gustaba cocinar, pero en casa. El referente, pero lejos, mi número uno, era el ‘Gato Dumas’, porque yo solía ser cliente de su restaurante”, introdujo.

Guillermo Calabrese junto al Gato Dumas en 1995 Facebook

La carta que escribió y la respuesta que lo llevó a la gloria

A sus 25 años, le escribió una misiva y, expectante, se la envió. “Era un enorme personaje, no había mucha diversidad en ese mundo. En esa época ni Francis Mallmann estaba instalado, pero la gastronomía que él hacía a mí me encantaba por lo contundente. Solía ir a comer y era todo excelencia, técnico, fantástico, pero aparte comías abundante. Le escribí una carta proponiéndole ser su discípulo, estudiar con él, laburar gratuitamente, y le contaba mis desgracias, de haber largado medicina y empezar de nuevo. Me tiré al piletazo, la metí en un sobre con una estampilla y la envié por correo”, rememoró sobre su modelo a seguir.

A los diez días llegó la respuesta, que afortunadamente fue favorable y dio inicio a su trayectoria profesional: “Su secretaria me dijo que había recibido la carta, que le pareció simpática y me citó para una entrevista. Yo como loco salí y ahí lo conocí al Gato, con quien trabajé 25 años”.

En un comienzo, fue empleado de limpieza de uno de sus restaurantes y en solo tres años llegó a ser jefe de cocina. Además de mantener negocios profesionales, también demostraron tener un hermoso vínculo que traspasó la pantalla de populares ciclos que condujeron y que hoy se logran ver en fragmentos de la plataforma YouTube.

Los comienzos de Calabrese con Dumas

“Fue fantástico, fabuloso. Me hizo entrar por el subsuelo, empecé limpiando cosas, sacando basura y de a poco construí mi formación. Después, con el tiempo arrancamos e hicimos miles de programas de televisión, estuvimos mucho tiempo juntos y le tuve una enorme admiración y respeto, por eso lo sigo considerando el número 1″, concluyó en la conversación donde también se expresó acerca de diversos temas personales.

Tras el fallecimiento de Dumas, pero con una enorme enseñanza a sus espaldas, continuó con sus participaciones en la televisión y tomó gran protagonismo entre los televidentes gracias a su conducción en el ciclo Cocineros Argentinos (TV Pública), donde era conocido por su carisma y el amor que le daba a sus platos.

Guillermo Calabrese en Cocineros Argentinos

A raíz de estas características de su personalidad, mantuvo vínculos con grandes figuras del ambiente artístico, quienes se conmovieron por la noticia de su muerte y publicaron sentidos mensajes de despedida en las redes sociales.

