Revelan la razón por la que Cacho Garay guardaba un hacha en el baño

escuchar

El 12 de abril, Cacho Garay fue detenido luego de que Verónica Macías Bracamonte, quien fue su pareja durante los últimos 13 años, hiciera una denuncia en su contra por violencia de género. Durante el allanamiento llevado a cabo su domicilio ubicado en Luján de Cuyo, la policía encontró múltiples armas, incluyendo un hacha que estaba en el baño de la casa. Este detalle no pasó desapercibido, especialmente luego de que su ahora exesposa relatara las amenazas de muerte que recibió de parte del humorista. En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen reveló el motivo por el que el escondía en ese extraño lugar el hacha.

Revelan la insólita razón por la qué Cacho Garay guardaba un hacha en el baño: “La escondió ahí”

Una semana atrás e impulsada por un incidente que tuvo lugar en un hotel de Villa Carlos Paz, Verónica Macías presentó una denuncia contra su marido, Cacho Garay, por violencia “física, económica y sexual” que, según explicó, sufre desde el inicio de su relación.

De acuerdo a informes policiales, durante el allanamiento que derivó en la detención del humorista fueron secuestrados un machete de hierro de 40 centímetros de largo, un hacha con hoja de hierro, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido.

Cacho Garay y Verónica Macías fueron pareja durante trece años

Luego de pasar 24 horas detenido y tras pagar una fianza de un millón de pesos, Garay fue liberado y se refirió a dichas armas en diálogo con Desayuno Americano (América). “El tema de las armas: tanto ella como yo somos apasionados por las antigüedades, las hemos comprado juntos de hecho. Son de fines de 1700 y otras de 1800, no están aptas para disparar. Recién ahora supimos que dos de ellas sí estaban aptas, pero yo no sé manipularlas, no sé usarlas”, argumentó.

No obstante, la versión de Macías es totalmente distinta. En medio del duro testimonio que compartió en las últimas horas en Intrusos (América), explicó que “faltan un montón” (de armas) y que es mentira que eran de los dos. Asimismo, remarcó que el día de la denuncia se fue de la casa porque empezó a sentir miedo. “Quiso matarme cuando me quise ir”, aseveró.

La ex de Cacho Garay recordó el calvario que vivió junto al músico antes de denunciarlo

Desde que trascendió lo sucedido, hubo un detalle que llamó la atención de quienes siguen de cerca el caso y se trata de que el hacha listada entre las armas secuestras estaba en el baño de la casa. “La denuncia a Cacho Garay por parte de su ex esposa sigue dando de qué hablar y quiero sumar un dato que puede ser clave sobre el hacha que se dijo que el humorista tenía en su baño”, expresó Juan Etchegoyen en Mitre Live, a modo de introducción.

“Pude hablar con gente del entorno de Cacho que se han sorprendido cuando vieron el objeto en ese lugar y lo que él decía es que la ponía ahí por si le entraban ladrones a su casa; con esto no quiero decir que él es inocente, obviamente, lo aclaro por las dudas”, agregó. Y sumó: “Esa es su respuesta, según él los ladrones siempre encierran a las víctimas en el baño y por eso la escondió ahí, todo muy escalofriante”.

Finalmente, el periodista concluyó: “Con respecto a la denuncia hay que ver cómo sigue, él fue liberado y puede andar tranquilo por donde quiera”.

LA NACION