La China Suárez compartió una foto desde el baño que generó furor entre sus seguidores: “Mercurio retrógrado pega mal”

Eugenia “la China” Suárez no atraviesa su mejor momento tras el fin del romance con Thomas Nicolás Tobar, conocido artísticamente como Rusherking. Este jueves la actriz sorprendió a sus seguidores con una llamativa fotografía que publicó en sus redes sociales y a la que hizo referencia al cambio astrológico de Mercurio que se encontraría de manera retrógrado. Según expresó, esto la afecta de lleno y le “pega mal”.

A diario, la China Suárez hace de manera pública su vida en referencia a cuestiones familiares con sus hijos Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña, así como también cuestiones mundanas. Su perfil está repleto de imágenes que poco se podrían considerar como estéticas pero que detrás guardan un profundo descargo o significado por parte de la actriz.

La foto de la China que encendió las redes (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En esta ocasión, Suárez posteó en su cuenta oficial de Instagram una foto en la que se dejó entrever recién salida del baño, con el rímel un poco corrido y cubierta de toallas blancas. Frente al espejo, posó con un rostro de desahucio y escribió: “Mercurio retrógrado pega mal, pero después se agradece pues viene lo mejor”. Además, agregó una advertencia a sus más de seis millones de seguidores: “Sáquense el maquillaje antes de dormir”.

En pocas horas, esa publicación cosechó más de 47.000 Me Gusta. En tanto, sus fans plasmaron elogios y confirmaron el estado sentimental de la actriz con el sucedo astrológico. “A quien pudiera pegarle así”; “Hermosa de todas formas”; “No puede ser que seas tan perfecta”; “Yo me levantaría como un mapache” y “Que ganas de que me pegue así de mal”, fueron algunos mensajes en referencia a la foto de Eugenia.

La China Suárez compartió su truco para dormir una siesta sin que se le corra el maquillaje

La China Suárez suele compartir en sus redes sociales, de vez en cuando, algunos secretos de belleza que sus seguidores saben agradecer. Ahora, la actriz develó en su cuenta de Instagram cómo hace para dormir sin quitarse el maquillaje, y sin que este se le corra o estropee.

Claro que este método no es algo que la China realice todos los días, sino de manera excepcional. En este caso, actriz había tenido una sesión de fotos para una marca de ropa y quería dormir una siesta antes de asistir a los festejos por el cumpleaños de cinco de su hija Magnolia. Y no tenía ganas de sacarse el maquillaje.

El truco de la China Suárez para dormir sin que se le corra el maquillaje Ig / @sangrejaponesa

Entonces, la actriz subió a sus historias la manera en la que se las iba a arreglar para mantenerse maquillada y dormir al mismo tiempo. “Una horita de siesta boca arriba porque no pienso sacarme el make up para el quinto festejo de Magnolia”, escribió la China en su publicación, en la que subió una foto en la que se la veía en una cama, en efecto, tendida boca arriba y con una mano levantada en el gesto de victoria.

Además, la actriz también reveló en la misma publicación que se había lavado el cabello, aunque en este caso no contó cómo hizo para que no se le corriera el maquillaje. El asunto es que en la imagen también aparece con un toallón envuelto sobre su cabeza y la aclaración escrita: “El pelo me lo lavé. Perdón, pero era la auténtica pelo duro”, concluyó.

