Gustavo Cerati hubiera cumplido 67 años: así celebró su familia el aniversario

Este 11 de agosto Gustavo Cerati hubiera cumplido 67 años y su familia decidió recordarlo a través de su arte, de sus palabras y también de su costado más humano y personal. Benito y Lisa Cerati, sus hijos, y Laura Cerati, su hermana, compartieron en redes sociales distintos recuerdos del músico. Además, el canal oficial de YouTube de Cerati preparó una emisión especial de 24 horas que recorre parte de su carrera solista.

Gustavo Cerati y el amor eterno de su familia

El recuerdo de Benito Cerati el día del cumpleaños de Gustavo

“Feliz cumple. Te amo y te extraño tanto. Qué difícil el camino sin vos. Hoy te escucho todo el día”, escribió Benito Cerati en una historia de Instagram que compartió durante la madrugada. Junto a sus palabras, anunció: “Cerati en continuado, 24 horas”, la propuesta del canal oficial del músico para acompañar la fecha con un recorrido por sus videoclips, registros y documentales.

Lisa Cerati, por su parte, eligió un emotivo video familiar en el que se la ve muy pequeña, en primer plano, hablando con su papá. Detrás, Benito, todavía un niño, se suma pícaro al juego. La joven también publicó una foto en la que aparece junto a su hermano, mientras ambos le dan un beso al cantante, uno en cada cachete. “Feliz cumpleaños. Te extrañamos demasiado. Gracias por tantas cosas increíbles que hiciste en tu paso por este mundo. No tengo sensación más grande en mi vida que el orgullo de que seas mi papá para siempre”, escribió.

Laura, la hermana de Gustavo Cerati, también se hizo eco de la fecha en sus redes. Primero compartió un video casero en el que se ve al músico cantar “Lago en el cielo” en un estudio. “Hoy 11 de agosto, tu cumpleaños”, escribió junto a un corazón rojo. “GUS... un ‘Lago en el cielo’. Te amamos”, completó. En sus historias, además, publicó un video de archivo en el que, durante una emisión televisiva, el público le canta el feliz cumpleaños a un joven Cerati. Él se tapa la cara, algo avergonzado, mientras después comienza a sonar “Cosas imposibles”.

El recuerdo de la hermana de Gustavo Cerati

Un continuado en honor a su obra solista

A 67 años de su nacimiento, Gustavo Cerati vuelve a ocupar el centro de la escena con una iniciativa que recorre distintas etapas de su carrera como solista. La propuesta reúne videoclips, registros en vivo y documentales en una emisión especial pensada para celebrar su legado y acompañar a sus seguidores en una fecha cargada de significado.

Apenas pasadas las 12 de la noche, la cuenta oficial de Instagram de Gustavo Cerati anunció: “Cerati en continuado, 24 horas”, una emisión que reúne los videos de su carrera solista. El breve clip de presentación comienza con una frase del músico durante una entrevista —“Detenerse en pequeñas cosas puede llegar a ser el peor error. Y a veces ocurre”— y continúa con una sucesión de imágenes del artista: un fragmento en vivo de “Cactus”, una sesión de fotos y parte del videoclip de “Puente”, entre otros momentos.

La propuesta también se convirtió en un espacio de encuentro para sus seguidores. En el chat de YouTube, los mensajes de cariño hacia el músico se sucedieron durante la madrugada: “Feliz día, maestro”, “Dios, se te extraña”, “Nos hacés tanta falta” y “Feliz cumple, Gusssss... se te extraña un montón” fueron algunos de los comentarios que aparecieron.

Un documental con material inédito

El show actual de Soda Stereo, Ecos Agustín R. Dusserre - Gentileza PopArt Music

Además del homenaje en YouTube, esta noche tendrá lugar en el Movistar Arena una de las últimas funciones de Soda Stereo Ecos, el show en vivo donde a Charly Alberti y a Zeta Bosio se une la presencia, a través de la tecnología, de Gustavo Cerati. Allí, sus fans tendrán otra oportunidad para celebrar la vida del célebre músico.

Para el año que viene se espera, además, el estreno en Netflix de un nuevo documental sobre su vida y su obra. La película, actualmente en producción en Argentina, propone una mirada íntima sobre el músico a partir de material de archivo inédito y entrevistas con personas de su círculo más cercano, entre ellas sus compañeros de Soda Stereo.

“Este documental nos da la posibilidad de contar la vida de un personaje único, alguien que dejó una huella profunda en millones de personas. Pero, sobre todo, es la oportunidad de asomarnos a lo que no se vio, a gestos mínimos, a zonas más silenciosas de su personalidad”, explicó Picky Talarico. Según el director, la figura de Cerati “parece seguir creciendo cada vez más a 12 años de su muerte”.