Oficialmente, comenzó la cuenta regresiva para la noche más importante de Hollywood. El domingo 10 de marzo se llevará a cabo la 96.ª edición de los Oscar, los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Entre los nominados, se encuentra una película que causó furor, especialmente en Latinoamérica: La sociedad de la nieve. La cinta de J.A. Bayona compite en dos categorías: Mejor película internacional, donde representa a España, y Mejor maquillaje y peluquería.

La producción de Netflix viene de arrasar en los Premios Goya, donde se alzó con 12 estatuillas, incluida la de mejor película. Ahora, en el tramo final de la temporada de premios y palpitando lo que será la noche en el Dolby Theatre, parte del equipo asistió al tradicional almuerzo junto al resto de los nominados al Oscar.

En el evento que se realizó el lunes en Los Ángeles, dijeron presentes, Bayona y Enzo Vogrincic, quien interpretó a Numa Turcatti. También asistieron Roberto Canessa y Gustavo Zerbino, quienes no se resistieron y tuvieron su momento “cholulo”. ¿Qué hicieron? Se sacaron fotos con Mark Ruffalo y Emily Blunt y hasta lograron que Steven Spielberg y Margot Robbie grabaran un video.

El actor Mark Ruffalo junto a Gustavo Zerbino (Foto: Instagram @gustavo_zerbino)

A través de sus Stories de Instagram, Gustavo Zerbino - quien en la película fue interpretado por el actor Tomás Wolf - compartió la intimidad del almuerzo lleno de celebridades de Hollywood del que participó. A lo largo del evento, se fue cruzando con varios actores y no dudó en pedirles una foto. Posó a pura sonrisa junto a Mark Ruffalo, quien está nominado a Mejor actor de reparto por su trabajo en Pobres criaturas. En la publicación, el uruguayo sumó el emoji de un puño cerrado y un corazón verde, probablemente por Hulk, el personaje del actor en Los vengadores.

Siguiendo con el elenco de Pobres criaturas, también se cruzó con la nominada a Mejor Actriz, Emma Stone, y el encuentro quedó capturado en una foto. A su vez, Zerbino también se llevó un recuerdo con el gran Martin Scorsese, quien está nominado en la categoría de Mejor director por Los asesinos de la luna - y con Billie Eilish, candidata en la categoría de mejor canción por “What was i made for?”, de Barbie.

Gustavo Zerbino se encontró con Emma Stone (Foto: Instagram @gustavo_zerbino)

Durante el almuerzo de los Oscar, Zerbino se cruzó con Martin Scorsese y Billie Eilish (Foto: Instagram @gustavo_zerbino)

Gustavo Zerbino junto a Emily Blunt (Foto: Instagram @gustavo_zerbino)

Al uruguayo también le tomaron una foto con la actriz Emily Blunt, quien busca un Oscar por su trabajo como Actriz de Reparto en Oppenheimer. No obstante, eso no fue todo, porque, a sabiendas de la oportunidad que tenía, Zerbino no la desaprovechó y al cruzarse con el legendario, Steven Spielberg, logró que le enviara un saludo a Uruguay.

“Hola Uruguay”, dijo en inglés el director de Tiburón con una sonrisa. El emotivo encuentro quedó registrado por el celular de Gustavo, quien no dudó en subirlo. No obstante, el uruguayo no viajó solo a los Estados Unidos, sino que lo hizo acompañado por su hija, Lupe, y por su amigo, Roberto Canessa, quien viajó junto a su esposa, Laura Surraco.

Pero, lo cierto, es que Canessa tampoco se resistió a estar rodeado de celebridades y tuvo un divertido momento con Martin Scorsese. Incluso se animó a preguntarle qué le pareció La sociedad de la nieve. “Excelente, de hecho llegó al corazón del asunto. Hermoso”, le dijo el director de Taxi Driver.

La frutilla del postre, fue el encuentro que tuvo con Margot Robbie, la protagonista de Barbie. En este caso, el video fue subido a X por Pablo Vierci, quien escribió el libro en el cual está basada la película de J.A. Bayona. Con toda la simpatía que la caracteriza, a pedido de Canessa, la actriz le mandó un saludo a Old Christians, el equipo de rugby en el que jugaron los sobrevivientes de los Andes.

Fue entonces cuando él mencionó La sociedad de la nieve y al entender a qué se refería, ella no pudo ocultar su entusiasmo: “¡Realmente quiero ver eso! Son increíbles, ¡felicitaciones! Todos dicen que es excelente”. Él le agradeció sus palabras y le devolvió el cumplido, felicitándola por su trabajo.