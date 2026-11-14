Hablar largo...: un diálogo entre madre e hijo que es también un homenaje a Chejov

Dramaturgia y Dirección: Leandro Airaldo. Elenco: Nicolás Asprella, Alejandra D’Agostino y Mónica Driollet. Escenografía: Miguel Nigro. Iluminación: Luciana Giacobbe. Vestuario: Gabriella Gerdelics. Sonido y Música: Silvia Vives. Sala: Teatro del Pueblo (Lavalle 3636). Funciones: domingos, a las 20. Duración: 85 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

En la premiada y exitosa Enamorarse es hablar corto y enredado (2017), los dos personajes -una de la ciudad y el otro del campo- no pueden expresarse con fluidez. En Hablar largo…, la última obra de Leandro Airaldo, el autor y director vuelve a apuntar al lenguaje oral como un vehículo torpe a la hora de expresar los sentimientos y, también, a la oposición entre las formas de comunicación urbana y rural.

“Me gusta escribir porque puedo decir mejor que cuando hablo”, dice Julián (Nicolás Asprella), que es tartamudo, pero como narrador/escritor -al principio y al final de la obra- lo escuchamos hablar de corrido. Julián vive en el campo santafesino, sin wifi ni computadora, en la misma casa que fue del abuelo paterno y donde se mudó muy joven junto con su papá, separado de la madre. A los 43 años, ya sin padre, convive en la casa con su pareja, Carolina (Alejandra D’Agostino), que trabaja en una heladería y es actriz, igual que Silvana (Mónica Driollet), la citadina y ocupada mamá de Julián que después de seis años va a visitarlo para contarle algo urgente.

La casa donde se desarrolla la acción permite ver el adentro y afuera. No hay paredes sino una estructura abierta que separa al verde jardín del comedor y el dormitorio. El aire corre, la lluvia y los pájaros se sienten, las voces circulan: en ese mundo, Julián no tartamudea ante Carolina, pero sí ante la madre, arrolladora y displicente.

Alejandra D’Agostino y Mónica Driollet

Hablar largo… dialoga de modo explícito con La gaviota, de Ánton Chejov: Silvana ama al autor ruso e interpretará a Arkádina en su próxima obra; con Carolina (que se come las eses pero sabe de memoria textos clásicos) en el papel de Treplev, ensaya una parte; y antes de dormirse, le pide a la joven que le diga el monólogo de Nina.

Pero no solo se trata de citas textuales. La conflictiva relación madre e hijo entre Silvana y Julián espeja la de Arkádina y Treplev: madre enfocada en su carrera que privilegia el prestigio antes que la cercanía afectiva y cotidiana con su único hijo. Otro paralelo es el de la venda en la cabeza que Arkádina le cambia a Treplev pero que, en este caso, es el hijo quien revisa la herida de la madre lastimada en un pequeño accidente. Y la mención del suicidio, final demoledor en la obra de Chéjov pero que en la de Airaldo funciona para rescatar del olvido al histórico cierre de ramales de trenes en los noventa: aquel desmantelamiento causó que el abuelo de Julián terminara con su vida.

La oposición de la madre actriz de la gran ciudad con el hijo del campo que escribe en la Olivetti del padre, tiene en Carolina una mediadora mágica -un “angelito de tarjeta postal” como le dice la propia Silvana-, alguien capaz de apasionarse por el teatro y, a la vez, seguir su rutina pueblerina de cielos y nubes, de tiempo lento y de escucha atenta. Es ella quien le dice que tiene que “hablar largo” con su hijo.

Volvemos al inicio: hablar no es lo mismo que escribir, pero estos dos personajes pueden “sanar” sus reproches gracias a las palabras. Lo que Arkádina y Treplev no pudieron, Silvana y Julián lo harán a su manera, con aceptación de sus diferencias. En este sentido, a veces el texto reitera y alarga lo que ya estaba claro.

Hablar largo… es una obra amable en su incomodidad. La Silvana de Driollet, insoportable por momentos, también es magnética, tiene humor y es honesta con sus decisiones. La pasión por su vocación es indeclinable y lo sostiene sin eufemismos hasta el final. Encarna una gran pregunta para las mujeres y, en especial, si son madres o cuidan a otros. Y habilita algo precioso del teatro que son las ganas de seguir charlando a la salida.