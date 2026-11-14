En medio del escándalo familiar, Rodrigo de Paul mostró cómo son sus días con Tini: entrenamientos, viajes y una nueva presencia en sus vidas

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos más importantes del año. Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo de Paul ultiman detalles para su boda el 19 de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, aunque, según Yanina Latorre, no será un casamiento por civil, sino una celebración de su amor a la cual los padres de la cantante no estarían invitados. En medio de los preparativos y del conflicto entre el clan Stoessel, el campeón del mundo compartió un álbum de fotos que dejó entrever cómo pasan sus días en Miami, entre entrenamientos, tardes con sus hijos y la incorporación de un nuevo integrante a la familia.

El viernes 13 de noviembre, De Paul publicó en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 16,1 millones de seguidores, un álbum de fotos que reflejó lo que aconteció en su vida durante los últimos días. Incluyó imágenes de sus días en el Nu Stadium de Inter Miami con Lionel Messi y también de sus dos hijos, Francesca y Bautista, fruto de su relación con Camila Homs, quienes lo visitaron en Miami.

Ronda de mates con Lionel Messi en medio de los entrenamientos con Inter Miami (Foto: Instagram @rodridepaul)

Bautista y Francesca de Paul estuvieron de visita en Miami (Foto: Instagram @rodridepaul)

Asimismo, dejó entrever un poco de sus actividades con Tini Stoessel. Se los pudo ver durante una jornada de entrenamiento en el gimnasio y en un viaje a bordo de un avión privado. Pero, sin duda, la postal que más llamó la atención fue una de ambos frente a un espejo abrazando a un perro, evidenciando que se convirtió en el nuevo integrante de la familia. Cabe destacar que la intérprete de “Cupido” es amante de los animales. Fifi, la perrita callejera que rescató el año pasado, es su compañera inseparable de aventuras y la acompaña en sus viajes por el mundo.

Rodrigo de Paul mostró cómo son sus días en Miami en la previa de su casamiento con Tini (Foto: Instagram @rodridepaul)

El futbolista y la cantante en pleno vuelo (Foto: Instagram @rodridepaul)

Los fanáticos quedaron encantados de ver un poco de la intimidad de la pareja, mientras que Stoessel no dudó en evidenciar lo feliz que está con la vida que construyeron juntos. “Los amo”, comentó en la publicación.

Tini y Rodrigo De Paul presentaron a su nueva mascota (Foto: Instagram @rodridepaul)

Si bien la pareja evidencia estar pasando por un gran momento personal, la realidad es que los conflictos entre ella y sus padres siguen sin resolverse, a pesar de que habría un acuerdo sobre la mesa. Según Yanina Latorre, la cantante dejaría las propiedades que tienen en San Isidro, Cariló, Miami y otras inversiones y se quedaría solo con la casa en la que vive en San Isidro. “Ella solamente se quedaría con la parte de la torta en efectivo de este porcentaje, que sería casi un 70 por ciento”, sostuvo en Sálvese quien pueda (América TV) y explicó: “El problema es el siguiente: hace un mes que el papá de Tini tiene el borrador en su poder y no contesta, por lo que todavía no se firma el acuerdo”.

Para aceptar, el productor pondría como condición quedar desligado de “cualquier reclamo posterior para dejar en claro que no hay irregularidades, que está todo bien y que no hizo nada malo, y se quiere asegurar de que después no haya ningún reclamo”, sostuvo Latorre, quien explicó que eso no se podría garantizar porque aún “siguen encontrando irregularidades”.

Según Yanina Latorre, Alejandro Stoessel habría intentado comunicarse con Tini

Más allá de esto, Latorre mencionó que Alejandro habría intentado comunicarse con su hija y, como ella lo tendría bloqueado, la habría llamado desde otros números de teléfono. Además, le habría escrito a través del WhatsApp de Rodrigo De Paul, pero “no llegó nada a buen puerto”. “Tini quiere seguir su carrera y ser la dueña y señora de su patrimonio”, enfatizó.