Habló el camionero que encontró a Chano deambulando en la ruta: “Estaba asustado”

Santiago “Chano” Moreno Charpentier está internado en el sanatorio Otamendi, tras haber recibido un disparo en la zona del abdomen por parte de un policía, en el marco de un presunto brote psicótico. Dos semanas atrás un camionero vio al músico perdido en la ruta, deambulando en busca de su moto, y lo llevó hasta su casa. El hombre contó que el cantante subió al vehículo “muy desorientado”: “Estaba embarrado, asustado y con mucho frío”.

Mariano Díaz habló con Telenoche (eltrece) y narró el inesperado encuentro que tuvo con Chano el lunes 12 de julio a las 5.30 de la madrugada, sobre la ruta 6, en el partido de Exaltación de la Cruz. “Lo vi corriendo al costado de la ruta, todo vestido de negro, con el casco puesto, y no sabía que era él”, recordó.

“Paré porque lo iba a pisar un camión, iba de un lado para el otro por la banquina y después empezó a hacerme señas para que me acercara a ver si lo podía ayudar”, aseguró. “Me decía: ‘Ayúdame, no me dejes solo, salí a comprar cigarrillos y no se a donde dejé la moto’”, explicó.

Habló el camionero que encontró a Chano en la ruta perdido, dos semanas antes - Fuente: eltrece

Díaz estaba acompañado con su sobrino y trataron de encontrar el vehículo del artista, pero no había rastro de la motocicleta. “Me dio mucha tristeza porque me repetía: ‘No me dejes solo, ayúdame por favor, soy Chano’”, expresó.

Después llevaron al exlíder de Tan Biónica a su casa y lo dejaron en la puerta. “Estaba embarrado, asustado y con frío, muy desorientado, y a lo último me dio una copia de la llave de su moto para que si la veía por el camino se la acercara”, reveló. Y cerró: “Espero que se recupere y que salga adelante”.

Catorce días después de ese episodio en la ruta, el músico resultó baleado en su propia casa, durante un altercado con la policía, tras negarse a una internación por sus adicciones.

Después fue operado de urgencia: le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon. Actualmente permanece internado en grave estado, aunque presenta leves mejorías, mientras la causa judicial que investiga cómo ocurrieron los hechos sigue su curso.

