Habló el joven que denunció a José María Muscari por filmarlo sin su consentimiento: “Vi la publicación y estallé”

En las últimas horas, José María Muscari se convirtió en el protagonista de un inesperado escándalo internacional durante sus vacaciones en Grecia, donde se encuentra en compañía de su amigo Diego Rinaldi.

El director teatral fue denunciado públicamente por un joven español por filmarlo sin su consentimiento, mientras estaba disfrutando de un día en las playas de Mykonos.

José María Muscari se encuentra recorriendo Europa. En su cuenta de Instagram comparte los días de relax que vive y algunas experiencias. Fue así, que creyó propicio mostrar las paradisíacas playas de Grecia, pero también grabó a un joven que se encontraba en reposo en la arena y mientras lo hacía, comentó sobre las partes íntimas del chico. Su video, que intentó tener un tono humorístico, terminó generando un gran escándalo.

El joven contó la situación en redes sociales (Captura Twitter)

Alex es el joven que denunció en Twitter la situación que había atravesado. “Ayer mientras estaba en la playa este tipo me grabó sin mi consentimiento y sexualizándome, por favor ayudadme a denunciar”, escribió y dio los datos de redes sociales de José María Muscari. La publicación tuvo tal repercusión que el director usó el mismo medio para disculparse.

“Recién leí esto y por supuesto que te pido disculpas, jamás mi intención es exponer a nadie, mis redes no van por ahí, mala mía. Tenés razón, no debería haber enfocado mi cámara hacia tu sector, sino hacerlo con la gente que lo estábamos haciendo. Disculpas”, fue la respuesta del artista, que se mostró arrepentido por haber ofendido al joven.

No obstante, el escándalo no terminó en redes sociales, sino que siguió escalando. En diálogo con Intrusos en el Espectáculo, por América, Alex indicó que durante su estadía en la playa se dio cuenta que Muscari estaba hablando de él. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente que se enteró que lo habían filmado, ya que un amigo le compartió el video. “Vi la publicación y estallé”, resumió.

Habló Alex, el joven filmado por Muscari

En ese entonces, fue que decidió usar Twitter, para dar con la persona que lo había grabado, sin su consentimiento, con el objetivo que eliminara los videos. En ningún momento esperó la gran repercusión que se generó, ya que no sabía que se trataba de una persona famosa. ”Tuve que buscarlo en Google, no sabía quién era”, afirmó.

Ante la consulta por los motivos por los que hizo pública la situación, el joven de 23 años indicó que es una activista de los derechos, y fue por ello que determinó que era importante destacar esto. “Decidí hacerlo público porque considero que hay que educar también. A mí me ha pasado que me han señalado cuando hice algo mal y tuvo que hacer una lectura de la situación”, detalló.

A pesar de las repercusiones que tuvo, en la que se habló del respecto por el otro, Alex indicó que fue acusado de haber denunciado a un famoso para tener aún más visibilidad. Sin embargo, reafirmó que no conocía a Muscari, por lo que esa no era su intención.

Asimismo, tomó con gratitud la actitud del director, que extendió sus disculpas públicas. “Me alegro porque sé que entonces aunque lo filme en el momento va a decir ‘no voy a subir a Instagram porque no está bien”, destacó el denunciante.

Alex sobre Muscari

En esa línea, destacó la importante del respeto hacia el otro y señaló que los halagos hacia el cuerpo de una persona puede tener distintos fines e intenciones. “Quizás es el tono que se utiliza. Si el hubiera venido de buena onda y hubiera dicho ‘estás muy lindo’ , ahí me hubiera caído bien. El tema es que estamos acostumbrados a que no es así”, aseguró. Por último, destacó que José María Muscari hasta lo invitó a ver sus obras de teatro, pero no aceptó, ya que según afirmó, ese no era el objetivo de su mensaje.