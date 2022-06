¿Está guionado? La respuesta de José María Muscari cuando le preguntaron por las reacciones de Mónica Farro y Majo Martino

¿Los participantes de El hotel de los famosos tienen un guion? ¿Por qué el público acompaña el reality? ¿Saben los participantes lo que sucede afuera? José María Muscari, coach de convivencia del programa de eltrece, pasó por Nosotros a la mañana y habló sin filtros del reality que ocupa el horario central de la señal de Artear.

Cuando le señalaron el éxito del envío, Muscari fue contundente: “Impresionante, la verdad es que estamos muy contentos. El otro día estábamos con los compañeros y les decía que me parece que cuando un programa cala tan hondo en el público es porque tiene de alguna manera la inteligencia o la percepción de reproducir algo que está pasando socialmente”, analizó.

Ariel Wolman, em tanto, le consultó a Muscari sobre las expresiones de Mónica Farro y Majo Martino en el debate de anoche. “Dijeron algo que los que lo vemos de afuera nos quedamos asombrados: que de lo que nosotros vemos, que son malos, villanos, en la casa son aun peor. Que no nos llegamos a dar cuenta lo que pasa ahí adentro”.

El duelo de eliminación en El hotel de los famosos

“Mucha gente en la calle tiene la gran duda: ‘está editado’, ‘está guionado’, me dicen, y yo les explico que es increíble pero no hay nada guionado. Estas personas son así con lo bueno y con lo malo” explicó Muscari. Y para que quede claro, dio un ejemplo que para él es el más gráfico: la partida intempestiva de Leo García al principio del ciclo. “Se fue del programa eyectado, enojado y no lo escucharon en ningún lugar decir que está guionado o que alguien lo mandó, sino todo lo contrario”, repasó, y agregó que incluso al músico le hubiera gustado que lo cuidaran un poco más.

Luego, Carlos Monti dio cuenta de la recta final en la que está entrando el programa y le preguntó al coach si no cree que “el hotel está tomado por el Chanchi Estévez y su cofradía”. “Yo creo que lo más atractivo no es previsible. No es que lo que viene pasando va a seguir pasando, sino que lo que sucede en el programa es que todos los días puede pasar algo diferente”, expresó y aseguró. “Todo lo que hasta acá pareció muy picante o muy fuerte es muy poco en relación a lo que se va a ver”, sumó.

Chanchi Estévez

La entrevista con Muscari en ese momento se vio interrumpida por un tape en el que se pudo ver la estrategia del exjugador de fútbol para llegar a la final. De vuelta al piso, el productor contó que Estévez le parece un personaje muy atractivo y que si bien los jugadores todo el tiempo están pensando cómo moverse, hay algo que no pueden manejar, que es el afuera.

Sobre el final, Muscari señaló que a todos, por ser famosos y tener trabajos relacionados con los medios y el público, les importa el impacto y lo que el público puede pensar de ellos, y que se volvieron mucho más conscientes de lo que sucede afuera con el reingreso de algunos participantes. “Empiezan a tener una concepción: ´Che, ¿y si no me quieren? ¿Y si salgo de acá y todo el mundo me cancela? ¿Y si gano el reality pero pierdo en la vida?`, , remató.

Un éxito de eltrece

Según publicó LA NACION, mientras Telefe avanza en la preproducción de una nueva edición de Gran Hermano, el reality de convivencia icónico y padre del resto de los formatos de este estilo, El hotel de los famosos, en esa misma línea, fue subiendo sus números hasta convertirse no solo en uno de los éxitos de eltrece, sino en uno de los programas más vistos de cada día .

Si bien, la condición de famosos a la que alude el título es solo un concepto aspiracional, lo cierto es que su factura visual es lograda y la dinámica entre los participantes va generando una multiplicidad de situaciones de los más diversos tonos, incluidos los eróticos, seguramente arengadas o guiadas por la producción del programa, como suele suceder en este tipo de espacios. La participación del especialista en hotelería y relacionista público Gabriel Oliveri es uno de los puntales del show.