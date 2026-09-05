Habló por primera vez en 35 años la mujer que Freddie Mercury eligió para heredar su casa y parte de su fortuna

Durante 35 años, Mary Austin evitó hablar públicamente de la parte más íntima de su relación con Freddie Mercury. Ahora, a sus 75 años, decidió romper ese silencio y contar detalles sobre el hombre con quien compartió una historia de amor, una profunda amistad y una confianza que se mantuvo hasta la muerte del cantante.

En una entrevista con el medio británico The Guardian, Austin habló sobre los últimos años de Mercury, la herencia que recibió tras su muerte y el lugar donde fueron esparcidas las cenizas del líder de Queen.

Su decisión de hablar coincide con la semana en la que Mercury habría cumplido 80 años y con la próxima publicación de Freddie Mercury: A Life in Lyrics, un libro que reúne manuscritos de sus canciones, fotografías y comentarios de Austin sobre la relación entre la obra del músico y su vida.

Mary Austin, el gran amor de Freddie Mercury Instagram

Entre todas las responsabilidades que Mercury dejó en manos de Austin, una fue especialmente personal. El cantante le pidió que mantuviera en secreto el lugar donde fueron esparcidas sus cenizas. Ella cumplió su voluntad y, tres décadas y media después de su muerte, continúa negándose a revelar la ubicación, incluso a personas cercanas a la familia del artista.

En la entrevista reconoce que comprende que la decisión pudo resultar dolorosa para algunos familiares de Mercury. Sin embargo, insiste en que proteger ese secreto fue una responsabilidad que él le pidió asumir. “Si yo fuera la madre de Freddie, su hermana, y no me permitieran saber dónde fueron esparcidas sus cenizas, estaría dolida y ofendida, pero ese era el trabajo que él me pidió hacer”, explicó.

La petición resume el nivel de confianza que existía entre ambos, una relación que había dejado de ser sentimental décadas antes, pero que se convirtió en uno de los vínculos más importantes de la vida de Mercury.

Freddie Mercury le había dicho a Mary que heredaría Garden Lodge, la casa donde vivió, además del 50 por ciento de su fortuna y de las regalías futuras El Universal

Esa confianza también quedó reflejada en el testamento del cantante. Freddie Mercury le había dicho a Mary que heredaría Garden Lodge, la casa donde vivió, además del 50 por ciento de su fortuna y de las regalías futuras. Según el relato de Austin, inicialmente se resistió a aceptar la vivienda.

Ella le recordó que había trabajado durante años para que él pudiera vivir allí. La respuesta de Mercury fue que, si sus vidas hubieran seguido el camino que inicialmente imaginaron, Austin habría sido su esposa y la casa le habría correspondido.

Austin conservó durante décadas la vivienda y una enorme colección de objetos personales del músico. En 2023 decidió vender parte de esas pertenencias a través de una subasta en Sotheby’s, que recaudó alrededor de 40 millones de libras.

Mary Austin fotografiada a sus 72 años (Foto: Instagram @freddiemercuryclub)

Su decisión provocó críticas entre algunos seguidores de Queen, que la acusaron de beneficiarse económicamente del legado del cantante. Austin, sin embargo, explicó que, a sus 75 años, no quería dejarles a sus hijos la tarea de administrar una colección tan grande.

La entrevista con The Guardian también permite conocer cómo Austin interpreta hoy una relación que comenzó como un romance y terminó transformándose en una amistad excepcional. Cuando le preguntaron si Freddie había sido el amor de su vida, su respuesta fue directa. “Creo que puedo decir, en retrospectiva, que hasta ahora sí, él es el amor de mi vida”, afirmó.

Ella conoció a Mercury en 1970, antes de que Queen se convirtiera en una de las bandas más importantes de la historia del rock. Se hicieron amigos, comenzaron una relación y pocos meses después ya vivían juntos. En 1971 se comprometieron.

Freddie Mercury, actúa durante un concierto al aire libre en Colonia, Alemania, el 20 de julio de 1986 (Foto AP/Marco Arndt, archivo) Marco Arndt - AP

Pero la relación sentimental terminó cuando él comenzó a comprender mejor su sexualidad. Después de varios años juntos, le dijo a Austin que creía ser bisexual. Ella, según recuerda, le respondió que pensaba que era gay. Durante un periodo continuaron viviendo bajo el mismo techo y Mary llegó a trabajar como asistente personal del cantante mientras Queen iniciaba su ascenso internacional.

A su vez, también habló sobre las canciones de la banda. Según dijo, Mercury nunca le aseguró que “Love of My Life” estuviera dedicada a ella. En cambio, sostiene que sí escribió para ella “Lily of the Valley”, una canción menos conocida dentro del repertorio de Queen.

La aclaración llega en un momento en el que la mujer comenzó a revisar el archivo personal que conservó durante décadas. En 2022 abrió uno de los baúles que Freddie Mercury había preparado en la década de 1980 y encontró manuscritos originales de algunas de las canciones más famosas de Queen, entre ellas “Bohemian Rhapsody”, “Killer Queen”, “We Are the Champions” y “Don’t Stop Me Now”. Contó que no pudo leer las letras porque seguía considerándolas parte de la intimidad del artista y terminó pidiéndoles a sus hijos que revisaran los materiales.

Por Angie Tatiana Rodríguez Bernal