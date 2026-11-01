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El look de los famosos en Halloween: de la sensualidad de Megan Fox a la combinación entre Justin y Hailey Bieber
En las redes sociales, como en fiestas privadas, las celebridades sacaron a relucir sus mejores looks para la Noche de Brujas
1 de noviembre de 2026
18:05
1
minuto de lectura
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LA NACION
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Halloween
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La cantante Olivia Rodrigo, ganadora de un premio Grammy al mejor álbum en 2022 y que este año lanzó su tercer disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, se sumó a los festejos de la Noche de Brujas
El cantante canadiense Justin Bieber eligió una estética urbana y minimalista al caracterizarse como un diablo monocromático junto a Hailey Bieber, su esposa, quien apostó por ser el ser angelical de la dupla
En años anteriores, la modelo y presentadora alemana Heidi Klum para el festejo de Halloween fue un E.T., un pavo real y un gusano; este año para su fiesta apostó por una replica gigante de su mano que cautivó a sus seguidores
Evan Agostini - Invision
Ashley Graham, la supermodelo americana, referente en el movimiento Body Positive, se disfrazó del personaje de Ariel, de la comedia musical La sirenita e interpretó el tema "Parte de tu mundo" que subió a sus redes sociales para completar la fiesta
El actor, cantante, escritor, ilusionista, comediante y director estadounidense Neil Patrick Harris y su esposo, el actor David Burtka, en su arribo a la 25ª fiesta anual de Halloween de Heidi Klum que tuvo lugar en el restaurante Cathédrale, ubicado en una de las zonas más glamorosas de Nueva York
Evan Agostini - Invision
La actriz y escritora Mariah Strongin, recreando a Mujer Maravilla, fue una de las tantas que apostó por presentarse como un héroe o heroína de la pantalla
Evan Agostini - Invision
La modelo y actriz húngara Barbara Palvin, transformada en Oogie Boogie, el siniestro villano de El extraño mundo de Jack, posa junto a su pareja y actor Dylan Sprouse. Ambos apostaron decididamente por la paleta visual de Tim Burton para el festejo de Halloween
Richard Shotwell - Invision
La modelo Haley Kalil llegó a la 25ª fiesta anual de Halloween con un deslumbrante vestido rojo brillante y guantes morados como forma de recrear al personaje de Jessica Rabbit de la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Evan Agostini - Invision
La actriz estadounidense Megan Fox subió a sus redes sociales una serie de fotografías en las que aparece convertida en una misteriosa sirena, con una estética que combina transparencias, detalles metálicos y una cuidada ambientación que acompañó con una frase misteriosa: "El canto era la trampa y el mar, la tumba"
La cantante británica Jade Thirwall, integrante del grupo femenino Little Mix, llegó al restaurante de Nueva York como un ángel caído de una belleza inquietante con dos alas de plumas de gran tamaño que acaparó todas las miradas
Evan Agostini - Invision
La empresaria Paris Hilton subió a sus redes sociales varias producciones fotográficas que despertaron debates en la redes por el rol secundario de su familia. En una de ellas aparece como Rapunzel, la princesa de la película Enredados
Los hijos de Heidi Klum, la reina de Halloween: Lou Sulola Samuel, Johan Samuel y Leni Klum, en la fiesta del sábado que tuvo lugar en Nueva York
Evan Agostini - Invision
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