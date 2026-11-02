El inesperado cruce entre Marta Fort y Nazareno Casero al aire de MasterChef Celebrity: “No le hace asco a nada”

Un comentario de Nazareno Casero en plena competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) desencadenó en una revelación inesperada por parte de Marta Fort sobre el vínculo previo que los unía, y hasta Wanda Nara y Rocío Robles intervinieron en la conversación, que terminó siendo un pase de factura hacia el actor.

Todo comenzó cuando Damián Betular pasó entre la isla de Casero y Fort y le preguntó al primero si quería prestarle su salsa tajín a la influencer. “Por el respeto y el cariño que te tengo, te entrego un tajín”, dijo el intérprete, lo que despertó la reacción del pastelero. “La verdad, es una locura este chico. No sé cómo estás soltero porque sos un candidatazo”, acotó. Enseguida, se dirigió a Marta e indagó: “¿Vos seguís de novia?“. A lo que ella, sin filtro, respondió: “Sí, igual, tiroteamos en su momento”. “¿Tirotear? No quiero preguntar más nada, se lo voy a dejar a Wanda“, cerró el integrante del jurado.

“Betu, no te vas a enterar de nada por lo mismo que ustedes le critican acá, que es muy lento; también fue muy lento conmigo”, señaló la conductora de Blender en el detrás de cámara, dando a conocer los motivos por los que no habría prosperado el coqueteo con Casero.

Fue entonces que Nara se acercó a Fort para obtener más información: “Me acaba de comentar Betular que entre tu compañero y vos hubo un tiroteo. No entendemos la palabra así que pensé: ‘Le voy a preguntar a mi amiga Martita que no me va a mentir’”. “Nada, hacernos los divos”, explicó la hija de Ricardo Fort. “¿Él es medio picaflor?“, chicaneó la conductora del programa. ”Y, sí, es picaflor", replicó la concursante y delató a Casero porque, según Marta, al preguntar sobre él a otras conocidas, varias de ellas también habían tenido un intercambio de mensajes con el actor.

“Me encantan las mujeres unidas porque a mí también me tiroteó. De hecho, me regaló una flor en el último capítulo”, retrucó Wanda, que en las últimas emisiones de MasterChef Celebrity protagonizó un juego de seducción con el participante. Sin embargo, reconoció que el hijo de Alfredo Casero no llegó a invitarla a salir. “A tanto no se atrevió”, sostuvo. “Terrible, Nazareno no le hace asco a nada”, fue el picante comentario de Fort en el backstage.

Luego, Nara quiso saber si Marta Fort aún conserva los mensajes en cuestión en su teléfono. “Los tengo, yo no borro nada. Si me llega a negar, los muestro”, sentenció la influencer. “Me encanta, quiero que me los muestres para ver si usa las mismas armas”, agregó la conductora.

Finalmente, Nazareno entró en escena y, desde su isla, comentó: “Ay, me pica el oído, no sé qué está pasando”. Entonces, Nara se acercó y le otorgó su derecho a réplica. “No se desconozcan porque me dijo Marta que tiene las pruebas”, le advirtió. Inesperadamente, Rocío Robles sumó información: “Ojo que le gustan rubias porque salió con una amiga que es rubia”. “Me gustan las rubias y también milité morochas”, se defendió el actor.

“¿Qué pasó con Marta, por qué no llegaste a más?“, le preguntó la conductora. ”Nada, también es una cuestión etaria, ella es más joven y yo un poco más anciano. Y, también, ella se fue de viaje y consiguió otro muchacho”, concluyó Casero, que fue bautizado como el “latin lover” del programa.