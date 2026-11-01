Tras dos años en Recoleta, Gladys “La Bomba Tucumana” cerró su local de empanadas y apuntó contra Javier Milei

Después de dos años y dos meses de tener abierto al público “La Bomba Empanadas Tucumanas”, su local de venta de empanadas ubicado en Recoleta, Gladys “La Bomba Tucumana” sorprendió al anunciar en las últimas horas el cierre del mismo. En medio de un emotivo posteo, la cantante se refirió a las políticas económicas del actual Gobierno y apuntó contra el presidente Javier Milei.

Gladys “la Bomba Tucumana” abrió su local en agosto de 2024 instagram.com/labombaempanadastucumanas

Mediante su perfil de Instagram, donde acumula poco más de 600.000 seguidores y junto a una imagen del día de inauguración del lugar, la intérprete de “La pollera amarilla” escribió: “Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido. Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas. Una decisión que jamás hubiera querido tomar, pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar”.

En ese sentido, la artista lamentó que sus empleados se quedaran sin trabajo y habló de la actual situación económica del país: “Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo. Personas a las que quiero muchísimo y que son las más perjudicadas por esta realidad y por las políticas de este Gobierno”.

Gladys La Bomba Tucumana y un emotivo posteo tras el cierre de su local (Foto: Captura/@gladyslabomba18)

Y completó: “A cada cliente que nos eligió, que nos acompañó y que fue parte de esta historia, GRACIAS DE CORAZÓN. Gracias por cada compra, cada palabra y cada muestra de cariño. Me voy con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo. Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos. Gracias por haber sido parte de este sueño. Los voy a llevar siempre en mi corazón”.

Más allá del impacto que generó la noticia entre sus seguidores, en septiembre de este año, Gladys ya había mencionado que evaluaba tomar esta drástica decisión. “Yo agradezco muchísimo poder tener voz y poder decir lo que pienso, la realidad de lo que vivo yo y la gente. Sería una hipocresía decir que está todo bien. La realidad es que está todo mal, la gente está triste y no tiene para comer”, dijo en diálogo con TN.

Asimismo, contó que, por ser una figura pública, la gente se le acerca para pedirle ayuda. Incluso, contó el difícil momento que atraviesa su madre: “Mi mamá es una persona grande y vive por mí, porque pago todo para que ella esté atendida porque si dependiera del PAMI... le sacaron remedios...”.

El día que Gladys La Bomba Tucumana habló de un posible cierre de su local

Y continuó: “Es probable que lo cierre, pero no porque no venda. Yo vendo empanadas que son muy ricas y son artesanales, hechas a mano. Son bien tucumanas, porque yo quise llevar un pedazo de mi provincia a Buenos Aires y lo puse con toda la ilusión y todos mis ahorros... porque venía un gobierno que decía que iba a estar todo divino, que iba a igualar el peso con el dólar y la motosierra... y no pasó eso. Yo invertí, confié y me fue para la m****. No puedo sostener a mi negocio”.

Pero eso no fue todo. Además de su descargo, habló sobre sus ganas de hacer política. “Tengo muchas ganas de incursionar en política. Siento que hay un clima muy feo con las diferentes opiniones de las personas... Somos todos argentinos y deberíamos estar todos unidos sin importar el partido, la bandera. Importa que todos queremos que la gente esté bien y que no haya pobres”, cerró.