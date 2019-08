¡Hicieron las paces! El abrazo de Flor Vigna y Mica Viciconte

Las ex participantes de Combate se dieron un abrazo y dejaron atrás las diferencias

Del amor al odio hay un solo paso, y aunque revertir lo segundo es una tarea más difícil, no es imposible, o al menos así lo demostraron Mica Viciconte y Flor Vigna. " Con Flor nos odiábamos", aseguró la novia de Fabián Cubero en Incorrectas, por América. La protagonista de Una semana nada más, la obra que triunfa en el Teatro El Nacional, visitó el programa acompañada por Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas y terminó haciendo las paces con su ex compañera.

Flor y Mica se conocieron en Combate, en canal 9, donde ambas competían en equipos enfrentadas. Y claro, las dos querían ganar. Eran las chicas fuertes del programa, las más lindas y la que todo lo podían.

Pasaron algunos años, cada una comenzó a brillar en lo suyo y llegó el momento de la reconciliación. Incorrectas fue testigo de un abrazo sentido que se dieron las chicas. Y enseguida se tiraron flores.

" Era una competencia real. Las dos no teníamos un mango en Combate y queríamos ganar. El primer acercamiento fue este año, cuando Fabi quiso ir a ver la obra. Yo le escribí a Flor y le pregunté si le jodía que fuera. Me mandaba audios con la voz quebrada, se me caía alguna lágrima y no quería", se animó a contar Mica.

"Me encantó que vinieras. Aprendí muchas cosas de vos. Nacimos juntas en un programa en el que nos enfrentábamos con nuestros equipos rojo y verde, y las dos somos buenas competidoras. Ahora ambas cumplimos nuestro sueño. Que lindo que hayas tenido la humildad de venir al teatro", se emocionó Flor.

"Con Flor aprendí a ser buena. Estuvo muy lindo, muy bueno ir al teatro", cerró Mica. Y las dos volvieron a abrazarse.